Tras la difusión en medios de comunicación de una denuncia de alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 34, localizado en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, por presunto acoso sexual de un maestro, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió un expediente de oficio para dar seguimiento a los hechos.

En un comunicado, el órgano autónomo informó que realizará las investigaciones correspondientes para determinar posibles violaciones a los derechos humanos, ya que, de acreditarse, se vulneraría el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, a la educación en condiciones de seguridad, a la libertad y a la integridad personal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió de oficio la carpeta de investigación 26548/OCOTLÁN/2026 por presunto acoso sexual contra una estudiante del plantel, por lo que se instruyeron los actos ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

En tanto, la dirección general del COBAO informó que el docente fue separado de sus funciones desde el 19 de noviembre, sin contacto con la estudiante ni con el grupo, y puesto a disposición de las oficinas centrales.

Sin embargo, los casos de acoso sexual derivados de la coacción o el abuso de autoridad no son un hecho aislado en este subsistema educativo. En marzo de 2023, estudiantes de los planteles 01 Pueblo Nuevo y 32 Cuilápam de Guerrero expusieron a docentes, administrativos y alumnos mediante un “tendedero de denuncia”.

De igual forma, en mayo del presente año, alumnas del Plantel 08 de Huajuapan de León realizaron otro tendedero; en ese caso, el Ministerio Público ejecutó una orden de aprehensión contra un académico por presunta violación equiparada y abuso sexual en agravio de una estudiante.