México bate récord hospitalario en 45 años y reduce mortalidad por enfermedades crónicas

En el marco de la comparecencia de las autoridades sanitarias ante la Cámara de Diputados, el sector Salud presentó un balance conjunto sobre las principales métricas de avance operativo, financiero y asistencial durante los dos primeros años de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El informe general resalta la mayor expansión de infraestructura hospitalaria en un periodo de dos años registrada en los últimos 45 años, aunada a una tendencia a la baja en la mortalidad por padecimientos crónico-degenerativos.

El documento, firmado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, expone las cifras alcanzadas en inversión, adquisición de insumos, fortalecimiento del personal médico y apertura de nuevas instalaciones.

Reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas

Uno de los indicadores centrales presentados por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, es la desaceleración y declive en la tasa de fallecimientos ocasionados por padecimientos de alto impacto poblacional. Conforme a las cifras preliminares correspondientes al ejercicio 2025, las defunciones ligadas a enfermedades del corazón experimentaron un descenso del 8.1% en comparación con los registros de 2024.

En esa misma línea, la mortalidad generada por la diabetes mellitus mostró una contracción del 5.5%, mientras que las muertes atribuidas a eventos cerebrovasculares se redujeron en un 6%. El reporte epidemiológico detalla de igual forma reducciones en los decesos causados por insuficiencia renal (3.8%) y por tumores malignos (3.7%).

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la intensificación de esquemas preventivos y a la atención de primer nivel. En el ámbito de la inmunización, el sector aplicó un total de 88.3 millones de dosis de vacunas entre 2025 y 2026. Entre estas intervenciones destaca la campaña contra el sarampión, que implicó el suministro de 31 millones de dosis entre enero y julio de 2026, logrando pasar de un promedio de 1,215 casos activos diarios a 16.

A la par de estos esquemas, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, coordinada junto a la Secretaría de Educación Pública, permitió realizar valoraciones médicas preventivas a cerca de 11 millones de estudiantes en centros escolares de todo el país.

Máximo histórico en infraestructura y equipamiento

En materia de obras públicas enfocadas a la atención médica, el Gobierno federal reportó la mayor expansión bianual de infraestructura hospitalaria observada en los últimos 45 años. Durante los primeros 24 meses del actual sexenio se concluyó la construcción e inauguración de 34 hospitales.

Específicamente en el segundo año de gobierno, entraron en funcionamiento 13 unidades hospitalarias, las cuales requirieron un presupuesto acumulado de 23 mil 799 millones de pesos. Esta adición sumó al sistema nacional de salud 1,515 camas censables y 1,482 no censables.

En el rubro de equipamiento y tecnologización, la inversión ejercida asciende a 16 mil millones de pesos destinados a dispositivos de alta tecnología. Desde 2025, el sector logró restablecer, modernizar o poner en operación 650 quirófanos, lo que equivale a una capacidad instalada proyectada para llevar a cabo 370 mil intervenciones quirúrgicas adicionales al año. Asimismo, la red pública incorporó 21 robots quirúrgicos para procedimientos de alta especialidad.

Recursos humanos, insumos y Servicio Universal de Salud

Para respaldar el crecimiento de la infraestructura, se notificó la contratación de 50,109 médicas y médicos, acompañados por 15,125 profesionales de la enfermería, además del otorgamiento de más de 56 mil plazas para médicos residentes desde el año 2024.

Respecto al abasto de insumos, las dependencias informaron una erogación de 353 mil millones de pesos para la compra consolidada de 4 mil 863 millones de piezas. Durante 2026, el volumen de piezas recibidas se incrementó un 119% en comparación con 2025, al tiempo que la recepción de medicamentos oncológicos registró una alza del 122%.

Como siguiente fase estructural, el secretario Kershenobich confirmó que en enero de 2027 comenzará a operar el Servicio Universal de Salud, un modelo de coordinación interinstitucional concebido para homologar progresivamente la atención médica sin importar la condición de afiliación laboral del paciente.

Situación financiera y operativa del IMSS

Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, su director general, Zoé Robledo, expuso un balance histórico sobre la capacidad instalada de la institución. De acuerdo con las cifras presentadas, durante el periodo 1943-1982 el IMSS incorporó 29 mil 500 camas, mientras que entre 1983 y 2018 se sumaron 4 mil 300 camas; en el periodo iniciado en 2019, la cifra alcanza 6 mil 299 nuevas camas.

En el plano financiero, las reservas del instituto pasaron de 200 mil millones a 635 mil millones de pesos. Actualmente, el Seguro Social brinda cobertura a 79 millones de personas y contabiliza casi 23 millones de trabajadores cotizantes inscritos, incluyendo esquemas para independientes, trabajadoras del hogar y personal de plataformas digitales.

Sobre la estrategia 12 acciones en 120 días —iniciada el pasado 27 de octubre—, Robledo indicó que cuenta con un presupuesto asignado de 11 mil 745 millones de pesos generados mediante ahorros por compras directas a fabricantes, subastas inversas y disminución de servicios subrogados. Entre los avances citados destacan:

El pago de un incremento salarial del 8% a más de 500 mil trabajadores activos y a más de 370 mil pensionados.

La entrega de 3 mil 600 plazas de basificación.

El egreso de 4 mil 105 pacientes de las listas de espera quirúrgica.

La incorporación programada de mil 321 sillones reclinables para las áreas de urgencias a partir del 19 de noviembre.

Transformación en el ISSSTE e IMSS Bienestar

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló la ejecución de 200 acciones dentro del plan de rescate institucional. Entre las aperturas destacan los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón (Coahuila), Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco) y Acapulco (Guerrero), así como el Hospital General de Tampico (Tamaulipas) y la recuperación del Hospital "Dr. Carlos Calero" en Cuernavaca (Morelos).

La infraestructura del ISSSTE sumó 12 Unidades de Medicina Familiar y 150 consultorios destinados al Servicio Universal de Salud. En materia de equipo, se introdujeron 710 nuevas ambulancias, 2 mil 275 camas eléctricas hospitalarias, 927 camillas de urgencias, 330 camas de cuidados intensivos, mil sillones reposet y la ampliación de uno a 13 robots quirúrgicos. Batres reportó un nivel de abasto de medicamentos del 97% y un surtimiento efectivo de recetas del 98%.

Finalmente, el titular de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, informó que las consultas médicas en las entidades coordinadas bajo este esquema crecieron un 55% desde 2023, frente al 4% registrado en las entidades que mantuvieron la administración estatal de sus servicios.

Svarch anunció el despliegue del programa Laboratorio más Internet en tu Clínica, el cual proveerá conectividad y estudios de laboratorio gratuitos a 8 mil 200 centros de salud ubicados en 24 estados, con una cobertura proyectada de 55 millones de usuarios. Además, mediante las denominadas Rutas de la Salud, el organismo ha distribuido más de 305 millones de unidades de medicamentos e insumos a nivel nacional.