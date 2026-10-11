Trump dice que Rusia y Ucrania han alcanzado un alto el fuego energético inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que Ucrania y Rusia habían acordado lo que él describió como un "alto el fuego energético", horas después de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, se opuso a la presión de Washington para poner fin de forma unilateral a los ataques contra las refinerías rusas.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que el alto el fuego energético entraría en vigor de inmediato, pero no dio más detalles.

En una entrevista con Axios, Zelenski señaló que la publicación de Trump era la primera vez que oía hablar del acuerdo, aunque un alto cargo ucraniano dijo a Reuters que Ucrania estaba dispuesta a aceptar dicho alto el fuego, si Rusia también lo estaba.

Trump, a quien se ha culpado de que la guerra en Irán haya provocado los altos precios del diésel, ya había anunciado a mediados de septiembre un alto el fuego energético en Ucrania, aunque ninguna de las partes confirmó jamás que se hubiera alcanzado.

Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo rompáis!", escribió Trump en Truth Social.

El domingo por la mañana, Zelenski había reiterado la postura anterior de Ucrania: que está dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas, pero solo si Moscú cesa sus propios ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Cualquier acuerdo de este tipo tendría que ir acompañado de "garantías reales", dijo Zelenski. AFP

Cualquier acuerdo de este tipo tendría que ir acompañado de "garantías reales", dijo Zelenski.

La verdadera causa de la guerra en Europa es Rusia y solo Rusia", agregó Zelenski. "Es posible detener los ataques contra las infraestructuras energéticas ya desde hoy mismo, pero Putin no quiere hacerlo".

En un dramático deterioro de sus relaciones, Trump había advertido el sábado a Zelenski de que "más le valía dejar de una vez" de atacar las refinerías rusas, y había instado a los ucranianos a sustituirlo como líder mediante nuevas elecciones, ya que había desaprovechado varias oportunidades para llegar a un acuerdo con Moscú.

En su intervención del domingo en el programa "This Week" de la ABC, Zelenski respondió que organizaría elecciones en Ucrania si el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptaba un alto el fuego de 60 días.

El líder ucraniano rechazó que se le culpara de las subidas de los precios de la energía, y añadió que "todo el mundo" sabía que la guerra en Oriente Medio era un factor más importante.

La fuerte subida de los precios mundiales del diésel, que siguió al estallido de la guerra en Irán en febrero, se ha convertido en un lastre político para el Partido Republicano de Trump antes de las elecciones legislativas, en las que los demócratas de la oposición podrían hacerse con el control de una o ambas cámaras del Congreso.

Los analistas han dicho que es poco probable que el acuerdo de suministro de gasóleo de Trump con Moscú provoque una baja sostenida de los precios del combustible, ya que los volúmenes implicados eran pocos.

El acuerdo sobre el gasóleo también fue criticado por legisladores estadounidenses, entre ellos uno de los compañeros republicanos de Trump, el diputado Don Bacon, quien sostuvo que era el momento de aplicar más sanciones, no de levantarlas.

Con información de Reuters