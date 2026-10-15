Reportan tiroteo en escuela de Oregón; al menos cuatro muertos

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, Oregon, dejó cuatro muertos este jueves, según el balance más reciente. La policía local había informado antes de múltiples víctimas, entre ellas niños, y de que el sospechoso también murió.

Los reportes consultados no precisan cuántos fallecidos son menores ni si la cifra incluye al atacante.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de la 1:00 pm, hora local, sobre una persona que disparaba contra un automóvil. En cuestión de minutos llegaron más llamadas al servicio de emergencias para reportar un tirador activo en el colegio.

“Se encuentra actualmente en la escuela primaria Silver Rail tras recibir un reporte de un tirador activo”, señaló el Departamento de Policía de la Ciudad de Bend en un comunicado.

Minutos de terror en la escuela Silver Rail

Los primeros agentes llegaron unos tres minutos después del aviso. Al arribar, se enteraron de que el sospechoso ya había muerto.

El atacante había sido abatido a tiros”, informó la policía.

La vocera policial Sheila Miller dijo durante una rueda de prensa que no está claro quién mató al sospechoso y que posiblemente fue un transeúnte.

Miller indicó que unos 400 oficiales se encuentran en el lugar, que dos personas están hospitalizadas y que hay dos niños entre las víctimas. Su estado de salud no se había informado.

La escuela quedó en confinamiento y la policía pidió a la población evitar la zona. Los padres se reunieron con sus hijos en la Journey Church, el punto de reencuentro habilitado en Bend, según OPB.

Las autoridades no han difundido la identidad del atacante ni el posible móvil.

Respuesta policial y violencia armada en Estados Unidos

Además de la policía de Bend, respondieron agentes de la Policía Estatal de Oregon y del FBI, de acuerdo con OPB.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, escribió en Facebook que monitorea la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

El ataque ocurrió en un país que acumula una larga lista de episodios similares. Estados Unidos ha registrado más de 350 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive.

Esa organización considera tiroteo masivo aquel en el que cuatro o más personas mueren o resultan heridas, sin contar al tirador.

Uno de los más recientes ocurrió el pasado sábado en Erie, Pensilvania. Al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriera fuego y se quitara la vida.

Las cifras de víctimas de Bend cambiaron a lo largo de la tarde: los primeros reportes hablaban de múltiples víctimas, luego de dos hospitalizados y después de al menos dos niños fallecidos.