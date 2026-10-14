Rafael Caro Quintero comparece en corte de Nueva York; mantiene negociaciones con fiscales

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareció en una nueva audiencia de procedimiento ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde fiscales y abogados confirmaron que continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo que evite llegar a juicio.

Durante la audiencia, el juez federal Frederic Block señaló que siguen explorando la posibilidad de que el acusado modifique su declaración inicial de no culpabilidad. No obstante, los preparativos para el juicio continúan y, por ahora, la fecha programada se mantiene para el 8 de marzo de 2027.

Caro Quintero acudió a la audiencia vestido con uniforme color café claro y camiseta anaranjada. También estuvo presente su sobrino, Ismael Quintero Arellano, quien enfrenta cargos dentro del mismo proceso judicial.

Enfrenta cuatro cargos federales

El exlíder del narcotráfico enfrenta cuatro acusaciones relacionadas con actividades de narcotráfico y, en caso de ser declarado culpable durante un juicio, podría recibir una condena de cadena perpetua.

La acusación contra Caro Quintero está relacionada con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en Jalisco en 1985.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el narcotraficante fue quien ordenó el crimen contra el agente antidrogas, un caso que desde hace más de cuatro décadas ha sido considerado prioritario para la DEA.

El tribunal fijó una nueva audiencia de procedimiento para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que se espera conocer avances sobre las negociaciones y el estado de preparación del juicio.