FBI detiene a jugador de Fornite; chat deriva en una investigación federal

Una partida de Fortnite terminó convirtiéndose en un caso federal en Estados Unidos después de que un jugador realizara presuntas amenazas contra agentes del FBI a través del sistema de chat de voz del videojuego.

El involucrado fue identificado como Edward Lee Frith, de 29 años, quien utilizaba el nombre de usuario “WagesOfNinja” dentro de la plataforma. De acuerdo con los reportes, su comportamiento llamó la atención de Epic Games, empresa desarrolladora del popular videojuego, que decidió alertar a las autoridades.

Según la información difundida sobre el caso, Frith lanzó una amenaza durante una partida mediante el sistema de comunicación por voz. La declaración fue registrada por la plataforma y posteriormente entregada a investigadores federales.

Epic Games notificó al FBI

Tras detectar el incidente, Epic Games recopiló información relacionada con el usuario y entregó las grabaciones a las autoridades estadounidenses.

La investigación permitió identificar la ubicación del jugador y establecer su dirección, lo que derivó en una intervención de agentes federales apenas unos días después de los hechos.

De acuerdo con los reportes, el arresto ocurrió tres días después de que la amenaza fuera realizada dentro del videojuego.

Las autoridades sostienen que el jugador realizó comentarios dirigidos específicamente al FBI durante una sesión en línea.

El caso tomó relevancia debido a que las expresiones realizadas en servicios de comunicación digital pueden ser consideradas por las autoridades cuando involucran amenazas contra funcionarios o instituciones gubernamentales.

Tras analizar las grabaciones proporcionadas por la empresa, los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes que culminaron con la detención del usuario.

Frith permanece bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos legales relacionados con el caso.

Las autoridades no han detallado públicamente los cargos definitivos que enfrentará ni la fecha en que comparecerá ante un tribunal.