EU sanciona a empresarios, empresas y operadores vinculados al Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 entidades presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), organización catalogada por Washington como organización terrorista extranjera. Las medidas alcanzan empresas relacionadas con las carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y negocios del sector energético.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción busca exponer y desmantelar mecanismos utilizados por el grupo criminal para lavar recursos y financiar sus operaciones. Según la dependencia, se trata de la mayor ofensiva financiera emprendida hasta ahora por Estados Unidos contra la estructura económica del CDN.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el CDN mantiene presencia en actividades comerciales ubicadas principalmente en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente a Laredo, Texas, una de las rutas comerciales más importantes entre ambos países.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización criminal ha logrado expandir operaciones en sectores como la construcción, el transporte terrestre de mercancías, la distribución de combustibles y las carreras de caballos cuarto de milla, actividades que presuntamente utiliza para mover recursos y fortalecer su influencia regional.

Washington también señaló que el grupo criminal ha buscado influir en contratos públicos, procesos electorales y estructuras gubernamentales locales.

Según la OFAC, organizaciones vinculadas a los entonces conocidos como Los Zetas habrían invertido millones de dólares en la compra, venta y competencia de caballos de carrera tanto en México como en Estados Unidos.

Entre las entidades sancionadas figura Club La Molienda, un hipódromo ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo que, según las autoridades estadounidenses, se encuentra bajo control del CDN y genera ingresos mediante apuestas y eventos ecuestres.

Empresario y empresas constructoras bajo sanción

La OFAC también sancionó al empresario mexicano Gamaliel Garza García, identificado por Estados Unidos como colaborador de la organización criminal.

Las autoridades sostienen que diversas compañías vinculadas a Garza García habrían sido utilizadas para canalizar recursos hacia actividades relacionadas con el cártel y para beneficiarse de contratos obtenidos de manera irregular.

Entre las empresas incluidas en la lista figuran:

Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA)

Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA)

Cuadra San Dibanh

Construaceros del Fuerte

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios

Distribuidora de Gas Económico

Gas Energía Confiable

Grupo Comercial Propano

Transportadora de Gas de Nuevo Laredo

También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su presunta participación en operaciones vinculadas a dichas compañías.

La acción incluye a Pablo César Guajardo Álvarez, alias "Takia", señalado por Estados Unidos como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios de la organización.

Las autoridades estadounidenses afirman que Guajardo ha participado en actividades relacionadas con tráfico de armas y coordinación de operaciones criminales en la región fronteriza.

Otra de las compañías sancionadas es Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transporte de carga con sede en Nuevo Laredo.

Según la investigación estadounidense, unidades de la firma fueron utilizadas en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La OFAC también incluyó en la lista a Francisco Javier Inzunza Partida, trabajador de la compañía presuntamente relacionado con esos movimientos.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.

Además, la legislación estadounidense prohíbe realizar transacciones, negocios o transferencias de recursos con los individuos y entidades sancionadas, salvo autorización expresa de la OFAC.