Investigan ataque sexual cometido por un robot humanoide contra una adolescente en Alemania

La policía de Colonia, en Alemania, investiga a dos jóvenes de 16 y 19 años por su presunta participación en un incidente de carácter sexual en el que habría sido utilizado un robot humanoide contra una adolescente de 16 años.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 10 al 11 de octubre en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida ubicado en el centro de la ciudad. Según el reporte policial, la joven se encontraba con dos amigas cuando el dispositivo se aproximó por detrás.

De acuerdo con la investigación, el robot realizó un tocamiento en los glúteos de la adolescente y posteriormente efectuó movimientos de empuje contra su cuerpo, acciones que ahora forman parte de una indagatoria por una posible ofensa de carácter sexual.

Uno de los principales puntos que busca esclarecer la policía es si los movimientos del robot fueron ejecutados de manera autónoma o si existió una intervención humana deliberada mediante algún sistema de control remoto.

Las autoridades decomisaron el dispositivo y ordenaron un peritaje técnico que permita conocer cómo operaba en el momento de los hechos.

Hasta ahora, los investigadores no han determinado públicamente quién controlaba el aparato ni si existió una programación específica para realizar las acciones denunciadas.

Sospechosos habrían transmitido el incidente en redes sociales

La policía identificó al adolescente de 16 años como propietario del robot y al joven de 19 años como su acompañante.

Según las autoridades, ambos presuntamente grabaron lo ocurrido y transmitieron los hechos en vivo a través de redes sociales mientras comentaban el incidente.

El reporte señala que los acontecimientos ocurrieron entre las 23:45 horas y la medianoche en una zona concurrida de Colonia. Las amigas que acompañaban a la denunciante tienen 17 y 18 años.

Tras recibir el reporte, agentes policiales localizaron a los jóvenes a pocas calles del lugar donde ocurrieron los hechos.

El robot fue encontrado en la cajuela de un automóvil Volkswagen.

Las autoridades también aseguraron dos teléfonos móviles que serán analizados como parte de la investigación.

El dispositivo, de aproximadamente 1.20 metros de altura, tiene una estructura con acabados en colores rojo y dorado.

La policía criminal de Colonia mantiene abierta la investigación para determinar la mecánica de los hechos y establecer si existió una conducta delictiva atribuible a los dos jóvenes.