EU capturó en Las Vegas a 144 operadores de los cárteles de Sinaloa y CJNG

La fiscalía federal en Las Vegas informó que las autoridades arrestaron a 144 sospechosos de operar para los cárteles de Sinaloa y CJNG en un operativo interinstitucional que duró tres meses.

Aparte de los detenidos, la fiscalía informó sobre la incautación de 290 armas de fuego, incluidas ametralladoras, y más de una tonelada de narcóticos, demás de más de un millón de dólares en efectivo y otros bienes.

Los decomisos de drogas combinados sumaron mil 124 kilogramos, según el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), a cargo del operativo, que consistió en 13 investigaciones complementarías entre sí.

Las investigaciones incluyeron redes asociadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otras organizaciones regionales de narcotráfico, pandillas y redes de tráfico de drogas, informó la fiscalía.