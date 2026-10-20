Brasil: Ana Elisa, la joven que enseña a Lula a usar las redes sociales

Cuando la diputada electa Ana Elisa Santos nació, Luiz Inácio Lula da Silva ya era presidente de Brasil. Dos décadas después, esta joven aconseja al mandatario sobre cómo usar las redes sociales para conseguir un cuarto mandato no consecutivo.

Con 21 años, la joven obtuvo medio millón de votos en su debut electoral, un premio de consolación para la izquierda en las elecciones del 4 de octubre.

Lula fue superado por el candidato conservador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales y una marea derechista se impuso en el Congreso.

Dos días después, Ana Elisa, como es conocida, fue invitada a Brasilia para asesorar al presidente de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Lo hizo junto a otros jóvenes electos que, como ella, se forjaron en redes.

Lula “es una persona que uno nota que siempre está abierta a escuchar, a oír críticas, obviamente constructivas”, dijo Ana Elisa a la AFP en un parque de su natal municipio de Divinópolis (sureste).

Lula, de no tener celular a ser el “rey del selfie”.

El presidente, de 80 años, no tiene celular y tilda irónicamente a sus usuarios como la “generación del dedito”. Pero tras la asesoría de estos jóvenes, se autoproclamó “rey del selfie”.

La gente me tiene harto. Janja se levanta todos los días: ‘Anda, haz un selfi’. A mí no me gusta”, contó Lula hace unas semanas refiriéndose a su esposa, en un encuentro con jóvenes influenciadores.

La joven brasileña defiende el transporte público gratuito y apoyos de vivienda para universitarios en un Congreso dominado por la derecha. Foto: AFP.

Ana Elisa Santos: de las redes sociales a la política brasileña

Nacida en una familia negra de la periferia de Divinópolis, la joven es hija de una maestra de escuela pública.

Estudia Derecho y afirma que gracias a las políticas sociales de Lula ella y su familia accedieron a la educación superior.

Con su cabello crespo trenzado y camisetas con eslóganes feministas de su propia marca “Vista Politica”, Ana Elisa se dio a conocer haciendo videos críticos al bolsonarismo.

Hace dos años “comencé a hacer política en el cuarto de mi mamá con un celular”, contó en Instagram durante la campaña.

Luego salió a la calle a grabar. Por ejemplo acompañó la jornada de un repartidor de comida para explicar su propuesta de protección social a los trabajadores de las plataformas digitales.

Y no deja de lado temas más ligeros, como su pasión por la serie estadunidense Grey’s Anatomy.

En febrero, Ana Elisa saldrá de la casa donde vive con su madre, su abuela y su hermano menor para instalarse en Brasilia.

En un parlamento dominado por la derecha, promete defender transporte público gratuito y auxilios de vivienda para estudiantes universitarios.

Junto a Ana Elisa llegarán al parlamento varios jóvenes conservadores surgidos en las redes como Lucas Pavanato (28 años), que obtuvo tres millones de votos.

La izquierda brasileña y el reto de las redes sociales

La joven reconoce que la izquierda está “rezagada” en el terreno digital.

Los conservadores “entendieron mucho antes que la izquierda que ya no existe separación entre redes sociales y la calle”, explicó Ana Elisa en un video compartido casi 16 mil veces en Instagram.

Del otro bando lo llaman fuerza política, aquí ustedes lo llaman influencer. Es por eso que estamos perdiendo el debate”, lanzó.

Quien domina todas las narrativas en las redes sociales es la extrema derecha”,

Pero también denuncia una supuesta “interferencia” de las plataformas estadunidenses de redes sociales.

El Partido de los Trabajadores de Lula había denunciado a Meta por limitar la difusión de contenidos del candidato en sus plataformas.

Mientras tanto, la joven diputada insiste en su arenga: “A pesar de todo esto, necesitamos esforzarnos” para remontar en la elección.

Nuestras ideas fueron muy bien acogidas. Queremos ayudarlo (a Lula)” a ganar el balotaje, afirma esta joven, que tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Una encuesta del instituto Datafolha ubicó la semana pasada a Lula en empate técnico con Bolsonaro, con 49% de las intenciones de voto frente a 51%. Una semana antes registró una diferencia de cuatro puntos.

Con información de AFP.

*mcam