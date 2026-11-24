El atentado con coche bomba dejó un saldo de 25 personas heridas y cuantiosos daños materiales en el centro de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en Colombia, luego de que un vehículo cargado con explosivos estallara la noche del lunes frente a la sede de la Gobernación. Las autoridades no reportaron personas fallecidas.

La explosión ocurrió después de las 21:00 horas locales (02:00 GMT del martes) y provocó un enorme cráter en la vía pública, además de destruir ventanas, puertas y establecimientos comerciales ubicados en los alrededores.

El estallido también ocasionó cortes de electricidad y escenas de pánico entre los habitantes de la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por la agencia AFP, varios negocios resultaron afectados por la onda expansiva y la caída de cristales y escombros.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que el ataque con explosivos tuvo como objetivo la sede del gobierno departamental del Meta y advirtió que los responsables serán perseguidos.

Hasta el momento, ninguna organización criminal o grupo armado se ha atribuido la responsabilidad de la detonación, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la agresión.

En la región tiene presencia una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que rechazó el acuerdo de paz de 2016 y actualmente disputa territorios y actividades ilegales con otras organizaciones.

Entre sus principales fuentes de financiamiento se encuentran el narcotráfico y la minería ilegal.

Se puede ver el letrero de un restaurante entre los escombros tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia. AFP

Segundo atentado en Colombia en menos de 24 horas

La explosión en Villavicencio se registró en un contexto de creciente violencia contra la población y las instituciones de seguridad. Se trata del segundo atentado reportado en Colombia en un periodo de 24 horas.

Horas antes, un ataque con drones explosivos en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con información de la Gobernación regional, más de 80 viviendas sufrieron daños como consecuencia de las detonaciones.

Además, un documento del Ministerio de Defensa colombiano, consultado por AFP, señala que entre enero y noviembre de 2026 se contabilizaron 358 ataques con drones cargados de explosivos en el país. Estos dispositivos son utilizados por organizaciones criminales contra integrantes de la fuerza pública y civiles.

El ataque en Villavicencio ocurrió en vísperas del décimo aniversario del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la entonces principal guerrilla del continente acordó dejar las armas.