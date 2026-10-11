Rachel Ojuromi: la modelo viral de Lagos que conquistó el desfile de Chanel

“Alguien tiene que representar a África”, es el mensaje que Rachel Ojuromi compartía en su cuenta de Instagram, donde replicaba el caminar de las modelos más famosas del mundo en medio del caos de Lagos, Nigeria. Ahora, ¡su viralidad la llevó a conquistar el último desfile de Chanel

Una joven con un porte aristocrático caminaba a paso firme mientras sostenía equilibradamente una bandeja de plátanos maduros sobre su cabeza. No había alfombras rojas ni iluminación profesional de estudio; los focos de los coches actuaban como reflectores improvisados para iluminar cada uno de sus movimientos.

Aquella pasarela urbana es lo que le dio el estrellato en redes y, próximamente en el mundo del modelaje, a la joven de 22 años Rachel Ojuromi. Hasta hace unos meses, grababa vídeos de moda independientes utilizando únicamente ropa de segunda mano, el talento de su mejor amiga estilista y el ingenio de su fotógrafo para construir editoriales caseras.

Sin recursos financieros ni el respaldo inicial de grandes agencias de modelos, la creadora de contenido nigeriana transformó el entorno cotidiano de su ciudad en un escaparate de creatividad pura.

Sus publicaciones pronto comenzaron a acumular millones de reproducciones en redes sociales, cautivando a espectadores globales que exigían a gritos verla sobre las pasarelas reales más importantes del planeta.

Rachel Ojuromi Instagram @giverachelashot

Rachel Ojuromi: una modelo viral de redes sociales

Durante casi un año, la joven nigeriana Rachel Ojuromi compartió clips bajo el formato fit-check en plataformas como TikTok e Instagram. En lugar de buscar fondos neutros o estudios de alquiler, integró la vitalidad caótica de Lagos como el escenario principal de su narrativa visual.

Calles transitadas, fachadas coloridas, puestos locales y la arquitectura urbana de Nigeria sirvieron como el encuadre perfecto para exhibir propuestas estilísticas llenas de personalidad y actitud.

Junto a su inseparable amiga y estilista Debby Fasingha, y con la lente del fotógrafo Odey Ikpä, armaban estilismos deslumbrantes recurriendo a la moda de segunda mano y a tesoros vintage.

El punto de quiebre definitivo llegó con un vídeo que encendió las redes sociales. En la pieza audiovisual, Rachel desfilaba por el centro de una carretera transitada luciendo una falda corta, un top entallado y sosteniendo con soltura una bandeja con plátanos sobre la cabeza mientras las luces de los vehículos la iluminaban desde el fondo.

La reacción del público no se hizo esperar: miles de internautas comenzaron a etiquetar masivamente a agencias internacionales y casas de moda bajo la consigna de que estaban presenciando el nacimiento de una verdadera supermodelo.

Resulta curioso descubrir que las pasarelas internacionales no figuraban originalmente en los planes de vida de Rachel. Durante su etapa académica inicial, la joven aspiraba a estudiar medicina con la firme intención de convertirse en neurocirujana.

Sin embargo, su camino dio un giro creativo cuando decidió matricularse en estudios cinematográficos, una disciplina que le permitió explorar el arte visual desde otra perspectiva.

Al adentrarse en el lenguaje audiovisual y la narrativa del diseño, Rachel comprendió el verdadero valor estratégico y cultural que encierra la moda. Así fue que fusionó sus conocimientos cinematográficos con su pasión por el estilismo.

En lugar de esperar pacientemente a que un cazatalentos la descubriera en un centro comercial, decidió crear su propio escaparate digital.

Rachel Ojuromi: el debut en el desfile de Chanel

Fascinada por los códigos visuales y la elegancia atemporal de la famosa maison francesa, Rachel y su estilista Debby Fasingha recrearon de manera independiente la colección Métiers d'Art de Chanel.

Utilizando ropa usada, accesorios adaptados e ingenio puro, compusieron varios conjuntos inspirados en las siluetas clásicas de la marca y los grabaron en los escenarios cotidianos de Lagos.

La producción era tan impecable y el estilismo tan acertado que el contenido se viralizó de inmediato en círculos especializados de moda.

El impacto fue tal que el propio Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, vio el material y quedó impresionado con el trabajo de la joven creadora.

Blazy no solo reaccionó públicamente al vídeo, sino que impulsó las gestiones para contactarla directamente. Pocas semanas después, Rachel anunció con emoción en sus redes sociales que había sido firmada por prestigiosas agencias internacionales en Nueva York, París y Londres, preparando las maletas para emprender su primer viaje a Europa.

El sueño de Rachel Ojuromi se materializó durante la presentación de la colección Primavera/Verano de Chanel en el icónico Grand Palais de París. El propio Blazy se encargó de presentar con orgullo a Rachel ante todo el elenco y el personal de la casa de modas, destacándose como la mente brillante que había recreado los diseños de Chanel desde las calles de Lagos.

Al momento de salir a la pasarela, Rachel desfiló con soltura luciendo un elegante conjunto de tweed en tonos amarillos y grises, capturando la mirada de los críticos más exigentes de la industria.

Como ella misma ha declarado en diversas entrevistas, su ascenso representa la consolidación de un esfuerzo constante y planificado, una cadena de acciones creativas que terminaron desencadenando este gran resultado.