Premios Princesa de Girona alcanzan su mayoría de edad reafirmando su compromiso con el liderazgo

Los Premios Princesa de Girona alcanzan su mayoría de edad reafirmando su compromiso con los jóvenes que están transformando la sociedad desde ámbitos como la investigación, la empresa y el emprendimiento, la creación artística o la acción social. Impulsados por la Fundación Princesa de Girona, estos reconocimientos tendrán abiertas sus convocatorias hasta el próximo 30 de noviembre para encontrar a los nuevos referentes del talento joven en España y de otros países iberoamericanos a través de su categoría Internacional.

Es precisamente en su dimensión internacional que los Premios Princesa de Girona distinguen a jóvenes que, a través de sus iniciativas y trayectoria, están contribuyendo a transformar la realidad de sus comunidades y generar un impacto positivo más allá de las fronteras españolas. Con esta categoría, la Fundación refuerza su vocación iberoamericana y su voluntad de tejer puentes con otros territorios a través del talento, la innovación y el compromiso con el progreso social. Desde 2024, la Fundación reconoce a jóvenes de América Latina y Portugal que destacan en los ámbitos de la investigación y la empresa y el emprendimiento, poniendo en valor proyectos capaces de ofrecer respuestas innovadoras a los desafíos de su entorno.

La identificación de candidatos cuenta con el apoyo de un Comité de Búsqueda integrado por premiados de ediciones anteriores, expertos de reconocido prestigio, representantes diplomáticos iberoamericanos y profesionales e instituciones vinculadas a estos países. Este órgano propone entre seis y diez candidaturas, entre las que posteriormente el jurado selecciona a los finalistas y a los ganadores.

Esta categoría complementa a las modalidades nacionales de los Premios Princesa de Girona, que reconocen a jóvenes españoles cuyas iniciativas, liderazgo y capacidad transformadora contribuyen a mejorar la vida de las personas y a construir una sociedad más innovadora, sostenible, inclusiva y comprometida con el bien común.

Más allá de su reconocimiento, los Premios Princesa de Girona son también una plataforma para amplificar el impacto de las acciones de los premiados en su territorio y en su sector, además de una puerta abierta a nuevas oportunidades para su crecimiento. Son asimismo, una herramienta para proyectar sus historias y trayectorias a escala global convirtiéndolos en ejemplo para la juventud de Latinoamérica y de Portugal.

Listado de todos los premiados

Desde su creación en 2009, los Premios Princesa de Girona, impulsados por la Fundación del mismo nombre, se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes para el talento joven. Dotados con 20.000 euros, buscan distinguir el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de aquellos jóvenes de entre 16 y 35 años que, con su talento, inspiran y contribuyen a transformar de forma positiva nuestra sociedad.

Los nombres de los premiados Princesa de Girona 2027 se conocerán durante el primer semestre del 2027, en el marco del Tour del talento, un evento itinerante promovido por la Fundación que cada año hace parada en cinco ciudades españolas con el objetivo de movilizar y activar el talento joven del territorio.

Estas proclamaciones culminarán con una gran ceremonia de entrega que tendrá lugar en verano en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una experiencia única donde el talento joven se viste de gala y es el principal protagonista. Los últimos dos años esta gala ha reunido cerca de 2.000 personas y ha estado presidida por SS.MM. los Reyes con la presencia de SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía.