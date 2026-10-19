Best Day lanza la campaña "Ten un Best Day" en México

Planear un viaje puede implicar tomar muchas decisiones: elegir el destino, encontrar el vuelo, buscar dónde hospedarse y hacer que todo encaje en un mismo presupuesto. Para hacer este proceso más sencillo, Best Day presenta en México su nueva campaña "Ten un Best Day", una propuesta que invita a los viajeros a armar su viaje en paquete y aprovechar los beneficios de combinar diferentes servicios en una misma compra.

La campaña parte de una idea sencilla: qué pasaría si planear un viaje fuera tan fácil como tener un concierge personal que ayudará a resolver cada decisión. Desde esta perspectiva, Best Day busca acompañar al viajero y facilitar la planificación, poniendo a su alcance vuelos, hoteles, actividades y otros servicios para armar su viaje de una manera más simple y conveniente.

A través de una propuesta de comunicación cercana y cotidiana, y con un toque de humor, la campaña muestra que hacer realidad un viaje puede ser mucho más fácil cuando todos los servicios se encuentran en un mismo lugar. El concepto busca acompañar al viajero desde el momento en que comienza a imaginar sus vacaciones hasta que las convierte en una experiencia concreta.

Uno de los principales beneficios que Best Day busca destacar es la posibilidad de ahorrar hasta 30 % al reservar paquetes, al combinar servicios como vuelos y hospedaje en una misma compra.

"Con ‘Ten un Best Day’ queremos conectar con algo muy simple: viajar debería disfrutarse desde el momento en que se planea. En Best Day buscamos hacer ese proceso más fácil, ayudando a los viajeros a encontrar opciones que se adapten a sus necesidades y a aprovechar mejor su presupuesto. Una de las formas de hacerlo es a través de nuestros paquetes, que permiten combinar diferentes servicios de viaje y acceder a oportunidades de ahorro de hasta 30 %", señaló Claudia Alva, Country Manager de Best Day.

Con más de 100 puntos de atención al cliente en México, Best Day combina la atención presencial con sus herramientas digitales, a través de su sitio web y app, para ofrecer distintas alternativas a la hora de planear y reservar un viaje. La campaña "Ten un Best Day" tendrá presencia en diferentes canales digitales y formatos de comunicación, acercando el concepto a los viajeros mexicanos e invitándolos a descubrir una forma más simple de planear sus próximas vacaciones.