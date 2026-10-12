Beijing, Tokio y Dublín: Despegar revela los destinos que ganan terreno entre los viajeros mexicanos

El panorama del turismo internacional en México vive un momento de gran dinamismo e innovación. Hoy, la demanda por salir del país no solo se mantiene con fuerza en los destinos tradicionales como París, Madrid o Roma, sino que se expande hacia geografías emergentes en Asia y capitales europeas que están enriqueciendo las opciones de viaje para los mexicanos.

De acuerdo con datos de Despegar, la travel tech en América Latina, Pekín, China encabeza el crecimiento de demanda entre los destinos internacionales emergentes con un alza del 114% frente a 2025, seguido por Tokio, Japón (+88%), Shanghái, China (+78%) y Seúl, Corea del Sur (+54%). En Europa destacan también ciudades como Dublín, Irlanda (+71%), Ginebra, Suiza (+63%), Estocolmo, Suecia (+61%), Múnich, Alemania (+60%) y Bruselas, Bélgica (+56%).

"El viajero mexicano está integrando nuevos destinos a su radar. No significa que los clásicos pierdan relevancia, sino que hoy hay más ciudades formando parte de sus opciones: el interés por Beijing crece 114%, Tokio 88% y Shanghái 78%. Detrás de estos números hay algo más interesante: un viajero que está buscando nuevas formas de vivir el mundo, y una industria que tiene que ser capaz de anticipar y responder a esa curiosidad", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Según SOFIA, la asistente de viaje con inteligencia artificial generativa de Despegar, el atractivo de estos destinos emergentes radica en la diversidad de propuestas que ofrecen para complementar la oferta turística internacional:

• Asia: Destaca por la combinación entre historia milenaria y monumentos emblemáticos en Beijing; la vanguardia tecnológica y gastronomía de Tokio; el entorno cosmopolita de Shanghái y el fenómeno del K-pop, la moda y el estilo de vida en Seúl.

El atractivo de estos destinos emergentes radica en la diversidad de propuestas que ofrecen.

• Europa Alternativa: Ofrece destinos con identidad propia como la cultura literaria y de pubs en Dublín; la elegancia lacustre y acceso a los Alpes en Ginebra; el diseño escandinavo en Estocolmo; la tradición bávara en Múnich y la riqueza arquitectónica y conectividad de Bruselas.

Esta mayor diversidad de opciones también se refleja en la forma en que los mexicanos están planeando sus viajes internacionales. Las reservas de paquetes internacionales, que integran vuelo y hospedaje en una misma propuesta, crecieron 47% frente al mismo periodo de 2025, una alternativa que permite simplificar la planeación y acceder a opciones de ahorro al combinar ambos servicios, y la posibilidad de sumar actividades turísticas, transporte y asistencia al viajero.

El crecimiento se extiende a distintas regiones: Europa registra un alza de 131% en reservas de paquetes, Japón más que triplica su demanda y Estados Unidos crece 36%. Entre los destinos con mayor número de paquetes confirmados destacan Las Vegas, Punta Cana, Nueva York, Orlando y Los Ángeles.

Así, el viajero mexicano cuenta hoy con un abanico más amplio de destinos y también con nuevas formas de organizar su viaje, desde explorar ciudades menos tradicionales hasta integrar transporte y hospedaje en una sola propuesta para hacer más sencilla y eficiente la experiencia de viajar al exterior.