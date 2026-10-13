“Voló mi ventana”: Exponen daños estructurales en viviendas tras explosión de gasera en Coacalco

Minutos de terror vivieron vecinos de la colonia Loma Bonita, al registrarse un flamazo en una pipa de 45 mil litros dentro de una gasera, en donde una persona resultó lesionada y varias viviendas dañadas.

El incidente se registró alrededor de las 8.30 de la mañana en la Calle Río esquina con Calle 35 en la citada colonia en donde los vecinos aseguran que se escuchó un fuerte estruendo que cimbro sus viviendas.

Como a las 8.40 se escuchó un estallido de aquí de la gasera que estamos aquí en El Ranchito, la gente salió corriendo se escuchó el estallido y parece que estalló la gasera que está aquí en El Ranchito… salimos corriendo todos para la avenida”, añadió Carlos vecino de la zona

Mencionaron que inmediatamente empezaron a salir de sus hogares y elementos de Protección Civil acordonaron la zona y evacuaron cerca de 200 viviendas de los alrededores.

Empezaron a gritar que teníamos que desalojar porque iba a haber una explosión de la gasera, tratar de salir lo más pronto posible con la familia, avisar a la familia para que pudiéramos salir. Se siente muy fuerte la adrenalina el susto te desesperas porque no ves a tu familia salir”, explicó Gerardo Celis, Vecino de Loma Bonita

Aunque los vecinos escucharon explosiones y fuego, Ali Morales, coordinador de Protección Civil de Coacalco señaló que se trató de un flamazo en una pipa de 45 mil litros que se encontraba al interior de la gasera que tiene permisos.

Habitantes de la colonia Lomas Bonita, en Coacalco, reportaron grietas y rotura de vidrios debido a la onda expansiva provocada por un flamazo en una instalación de gas. José Gerardo Ayala Tirado

Precisó que será la fiscalía quien determine que sucedió, pero consideró que pudo tratarse de un error de algún trabajador. Al interior una persona resultó lesionada.

No explotó como tal, solo fue una acumulación un pequeño flamazo, si hubiera explotado hubiéramos ni siquiera aquí contándoles. Fue una fuga de una pipa, pero fue por acumulación.

Sin embargo, el flamazo causó afectaciones en viviendas cuyos cristales y puertas terminaron sobre la calle 2 y Río un puesto de dulces quedó calcinado, una nave industrial también sufrió daños estructurales.

Mi plafón todo esto lo voló mi ventana, fisuras estructurales en grietas de las paredes, puertas de mi entrada personal las del baño de este lado en mi cocina igual voló la entrada puerta de salida, grietas igual estructural”, señaló Arnulfo García uno de los afectados

Habitantes de la colonia Lomas Bonita, en Coacalco, reportaron grietas y rotura de vidrios debido a la onda expansiva provocada por un flamazo en una instalación de gas. José Gerardo Ayala Tirado

La zona fue acordonada y después de un par de horas los vecinos pudieron regresar a sus hogares ahora solo esperan que la gasera se haga responsable de los daños.