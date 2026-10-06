Tecámac ofrecerá mastografías gratuitas durante todo octubre

Para sumarse a la lucha contra el cáncer, el gobierno municipal de Tecámac, Estado de México, ofrecerá mastografías gratuitas.

La presidenta municipal, Rosa Wong Romero, señaló que, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, a través del Sistema Municipal DIF, brindará estudios de mastografía sin costo durante todo octubre.

El propósito es acercar los servicios de salud y contribuir al bienestar de las familias del municipio, con especial atención en las ciudadanas de 40 a 69 años", apuntó

Desde el 5 de octubre y durante todo el mes, las interesadas podrán acudir a la Unidad Médica Mandarinas, en Ojo de Agua, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Para acceder al estudio, únicamente deberán presentar su INE vigente con domicilio en Tecámac.

Foto: Especial

Como parte de esta jornada de prevención, diariamente se entregarán 20 fichas de atención, los resultados se proporcionarán en un plazo de cinco días.

Con el propósito de ampliar el acceso a este servicio y apoyar a quienes no son residentes del municipio, podrán realizarse el estudio mediante una cuota de recuperación de 250 pesos.

Se informó que, si los diagnósticos requieren una mayor valoración médica o estudios complementarios, el personal de salud brindará orientación para su referencia y seguimiento, garantizando que las pacientes cuenten con la información necesaria para continuar con su atención oportuna.

Wong Romero destacó que el uso de los recursos públicos para acercar estos servicios representa una acción directa en favor de la salud femenina, particularmente durante un mes dedicado a generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.