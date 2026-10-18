Rescatan a perro maltratado y abandonado en una azotea de Naucalpan; estaba encadenado y desnutrido

Un perro que permanecía encadenado y en condiciones de abandono en la azotea de una vivienda en Naucalpan, Estado de México, fue rescatado por autoridades municipales, luego de que se diera a conocer la situación de maltrato en la que vivía.

El caso fue difundido por el periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer las condiciones en las que se encontraba el animal en un domicilio de la colonia San Rafael Chamapa, cuarta sección.

De acuerdo con el reporte, el perro permanecía sin alimento, sin un lugar donde resguardarse y encadenado en la azotea, mientras su estado físico evidenciaba un grave deterioro.

El animal presentaba desnutrición severa, lesiones en la piel, una pata luxada y un tumor, por lo que requería atención veterinaria urgente.

Ante esta situación, vecinos de la zona solicitaron el apoyo del alcalde de Naucalpan para que intervinieran las autoridades y el perro pudiera ser rescatado.

Autoridades rescatan al perro y ordenan atención

Tras darse a conocer el caso, autoridades municipales de Naucalpan acudieron al domicilio para intervenir y poner a salvo al animal, que permanecía encadenado en la azotea.

Luego de ser retirado del lugar, el perro quedó bajo atención para recibir los cuidados veterinarios necesarios, debido a las lesiones y al estado de desnutrición que presentaba.

El alcalde instruyó que se le brindara atención médica veterinaria para evaluar su condición de salud y atender los problemas que enfrenta.

El caso generó preocupación por las condiciones en las que vivía el animal y volvió a poner sobre la mesa la importancia de denunciar el maltrato y el abandono animal, así como de garantizar alimento, protección y atención médica a los animales de compañía.