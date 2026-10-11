Rescatan a 11 animales víctimas de maltrato en Tecámac

Once animales fueron rescatados en condiciones de desnutrición, descuido y con diversas lesiones en la colonia Ojo de Agua, en Tecámac, Estado de México, luego de que elementos de la Guardia Civil Municipal detectaran a un hombre golpeando y pateando a dos perros.

Durante la intervención, personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) localizó seis cachorros, cuatro perros adultos y un gato, todos con signos de abandono y lesiones de distinta gravedad.

Los animales quedaron bajo resguardo para recibir atención médico-veterinaria urgente, mientras que el presunto agresor fue detenido.

Ante estos hechos, el Partido Verde destacó la importancia de la reforma constitucional que impulsó para fortalecer la protección y el bienestar de los animales. La modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del mismo año.

La reforma establece que el Estado mexicano debe garantizar la protección, conservación, cuidado y trato adecuado de los animales, además de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en la materia.

El Partido Verde señaló que este marco jurídico permite avanzar en la prevención y combate del maltrato animal, así como fortalecer las responsabilidades de las autoridades.

Asimismo, reiteró que continuará respaldando propuestas orientadas a mejorar la atención y protección de los animales y garantizar condiciones de bienestar y un trato digno.