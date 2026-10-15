La quinta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 está por comenzar
Del 16 al 25 de octubre, el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 ofrecerá 25 espectáculos de teatro, música y danza.
Por: Jorge Gómez
Con la puesta en escena de "La Bella Durmiente", a cargo del Ballet de Monterrey, inicia el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026.
La explanada del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, estado de México, será el escenario del cuento de hadas sobre la princesa maldecida a dormir cien años hasta recibir el beso de un príncipe.
La función inicia a las 20:00 horas y la entrada es gratuita.
Del 16 al 25 de octubre, el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 ofrecerá 25 espectáculos de teatro, música y danza. La mayoría de las actividades son gratuitas.
Entre los artistas que engalanarán este evento destacan Reik y Yuri, así como compañías de danza de la talla del Ballet de Kiev, que presentará El lago de los cisnes.