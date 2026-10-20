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Protocolo Mochila de Paz en Ecatepec suma más de 400 revisiones

Padres de familia participan en revisiones voluntarias de mochilas para evitar el ingreso de drogas y objetos peligrosos a las escuelas.

Por: Ángeles Velasco

Los protocolos de Mochila de Paz
Los protocolos de Mochila de PazEspecial

Con la intención de evitar casos de violencia y consumo de sustancias en planteles educativos, se lleva a cabo en Ecatepec protocolos de Mochila de Paz donde además han impartido pláticas de prevención del delito a padres de familia, alumnos y docentes.

La Defensora Municipal de Derechos Humanos, Abril Jiménez Garrido expuso que hasta a fecha se han realizado 410 protocolos en planteles ubicados en zonas de riesgo, por lo que llamó a los padres a participar en las actividades para sumar esfuerzos y prevenir riesgos a niñas, niños y adolescentes, además de informar a sus hijos que si participan en actos ilícitos pueden enfrentar consecuencias legales.

En la Escuela Secundaria Técnica # 53, en la colonia Jardines de Xalostoc se puso en marcha el protocolo preventivo a solicitud de la dirección escolar, con la intervención de personal de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos y participación de padres de familia.

Los padres de familia del Comité de Mochila de Paz y Prevención acudieron a salones de primero, segundo y tercer grado donde los alumnos mostraron de manera voluntaria su mochila, mientras los padres observaban el contenido para detectar algún objeto o sustancia de riesgo y el estudiante retiraba el o los artículos no permitidos para entregarlo a autoridades escolares.

De acuerdo con la normatividad de Mochila de Paz no se permite portar plumones permanentes, aerosoles, encendedores, perfumes, tijeras, líquidos flamables, cerillos, objetos punzocortantes, sustancias prohibidas, maquillaje y ropa adicional.

“Es una comunidad que lamentablemente está expuesta a sustancias y aplicar el protocolo Mochila de Paz mantiene la concientización porque hay proceso previo con padres y alumnos; esto permite a los padres salvaguardar a sus hijos y que los alumnos sepan las consecuencias legales que pueden tener al involucrarse en situaciones ilícitas, nos ayuda a mantener protegida a la comunidad”, refirió Carmen Nicolás Cruz, directora del plantel.

Tras aplicar el protocolo de forma aleatoria en grupos de los tres grados, policías de Prevención del Delito y de la Unidad Canina realizaron en el patio escolar, una exhibición sobre el desempeño de los lomitos en la detección de sustancias prohibidas o de armas de fuego, además de informar sobre los riesgos de responder llamadas de desconocidos o compartir datos personales en redes sociales.

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