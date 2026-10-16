Polvorín en Tultepec deja al menos un herido

Una vez más, la pólvora provocó una emergencia en Tultepec, Estado de México. Este viernes 16 de octubre, una explosión en un taller de pirotecnia ubicado en el barrio de San Juan movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó, de manera preliminar, al menos una persona lesionada.

El estallido ocurrió en un inmueble de la calle Lázaro Cárdenas, donde se realizaban actividades relacionadas con la pirotecnia. Tras escucharse la detonación, los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y revisar los daños.

Este tipo de accidente con almacenamiento de pólvora en este municipio mexiquense no es aislado, Tultepec tiene una larga tradición en la fabricación de fuegos artificiales.

En lo que va de 2026, Tultepec ha registrado al menos ocho incidentes relacionados con la pirotecnia, incluido el de este 16 de octubre.

Uno de los casos más graves ocurrió el 2 de febrero, cuando una explosión en el barrio de Santa Isabel dejó una persona sin vida. Poco más de un mes después, el 10 de marzo, otro estallido en la colonia Amado Nervo cobró una segunda víctima mortal.

También se reportaron accidentes el 14 y 29 de enero, el 28 de abril, el 23 de mayo y el 25 de agosto, en distintos puntos del municipio, entre ellos el barrio de San Martín y la zona de La Saucera.

Durante 2025 se documentaron al menos nueve incidentes relacionados con la fabricación y manejo de pirotecnia, que dejaron cuatro personas fallecidas y por lo menos 24 lesionadas.