Implementarán jornada médica en Neza para prevenir infartos cerebrales

Luego de que cada año se registran alrededor de 170 mil casos de Enfermedad Vascular Cerebral (ECV), que incluyen infarto y hemorragia cerebral, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se llevará a cabo una jornada de salud preventiva de dicho padecimiento.

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó que el análisis estará a cargo de médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNMVS), quienes acudirán al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF Neza) el próximo 30 de octubre.

Cerqueda Rebollo destacó que 67 por ciento de los casos de EVC ocurren en personas entre los 45 y 70 años de edad; sin embargo, se estima que una de cada cuatro personas mayores de 25 años de edad puede experimentar un evento de este tipo, que podría prevenirse si se identifican los factores de riesgo, motivo por el cual se llevará a cabo esta jornada preventiva.

La jornada iniciará a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del DIF Nezahualcóyotl, ubicadas en calle Aviación Civil Foto: Especial

La jornada iniciará a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del DIF Nezahualcóyotl, ubicadas en calle Aviación Civil, entre Malinche y Condesa, colonia Vicente Villada.

Los interesados en participar únicamente deberán registrarse al número telefónico 55 9338 6161 extensión 1002 para obtener su ficha, ya que hay cupo limitado; además de acudir con un ayuno de seis a ocho horas.

Detalló que la brigada del Instituto de Neurología estará compuesta por médicos especialistas, como neurólogos vasculares y médicos residentes, quienes después de analizar en cada paciente posibles factores de riesgo, entre ellos la presión arterial, colesterol, glucosa, edad, tipo de alimentación y diversos hábitos, determinarán que tan cerca pueden estar de un evento de EVC, para darles las recomendaciones adecuadas.

Destacó que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es una institución de atención médica especializada, enseñanza e investigación científica perteneciente a la Secretaría de Salud de México, cuya especialidad es la neurología, neurocirugía y psiquiatría, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

La jornada iniciará a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del DIF Nezahualcóyotl, ubicadas en calle Aviación Civil Foto: Especial

Un EVC es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo de sangre hacia alguna parte del cerebro se ve interrumpido de manera repentina, lo cual provoca la muerte o daño de las neuronas por falta de oxígeno o nutrientes.

Finalmente, Adolfo Cerqueda pidió a la población sumarse a esta jornada preventiva y poder detectar de manera oportuna el riesgo que tienen de padecer una enfermedad vascular cerebral y, en caso de ser necesario, hacer un oportuno cambio de hábitos que les permita una mejor calidad de vida.