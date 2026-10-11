Horacio Duarte abrirá comparecencias ante el Congreso mexiquense

Luego de la gira de rendición de cuentas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este martes 13 de octubre comenzará en el Congreso del Estado de México la jornada de comparecencias de cinco secretarios de la administración estatal, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

El primero en acudir al recinto legislativo será el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien presentará los resultados de su gestión en materia de gobernabilidad, política interna, atención a movilizaciones sociales, coordinación interinstitucional y protección civil.

La comparecencia está programada para las 11:00 horas y contempla una exposición inicial de hasta 15 minutos por parte del funcionario, seguida de la participación de los distintos grupos parlamentarios.

Duarte Olivares llega a este ejercicio de rendición de cuentas con resultados en materia de diálogo y construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas, lo que, de acuerdo con la información proporcionada, ha contribuido a la aprobación del 92 por ciento de las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez ante el Congreso local.

En total, de las 89 propuestas enviadas por la mandataria estatal, 82 han sido aprobadas por el Poder Legislativo mexiquense.

Asimismo, el secretario General de Gobierno ha impulsado acuerdos institucionales y fortalecido la coordinación con los 125 municipios del Estado de México para atender conflictos sociales y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

La comparecencia de Duarte marcará el inicio de una semana en la que cinco integrantes del gabinete estatal acudirán ante el Congreso mexiquense para exponer los resultados de sus respectivas áreas y responder a los cuestionamientos de las distintas fuerzas políticas.