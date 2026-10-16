Gobernadora Delfina Gómez encabeza el 101 Aniversario del Día del Caminero en Toluca

Durante la Ceremonia Conmemorativa por el 101 Aniversario del Día del Caminero en Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer los datos clave sobre los avances en infraestructura vial de la entidad, donde se han intervenido 1,637.8 kilómetros de caminos distribuidos en 38 municipios de la zona sur. Las obras de rehabilitación y mantenimiento benefician directamente a cerca de 3 millones de habitantes, mejorando la conectividad regional y la calidad de vida de las comunidades mexiquenses.

En su mensaje oficial, la mandataria mexiquense destacó el impacto de las obras en la región sur del Estado de México, reconociendo que estas acciones han permitido transformar la movilidad de la población. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo continuo para garantizar vías transitables y seguras en beneficio de las familias de la entidad.

"En la zona sur de la entidad, también sin duda alguna ha ayudado la rehabilitación y mantenimiento en 1,637.8 kilómetros de caminos de 38 municipios en beneficio aproximadamente para 3 millones de habitantes", afirmó la gobernadora Delfina Gómez durante el acto protocolario.

El evento conmemorativo reunió a autoridades de la Secretaría de Movilidad y personal operativo del sector carretero, quienes fueron reconocidos por su labor diaria en la conservación de la red vial. Con este tipo de inversiones y obras en infraestructura, la administración estatal ratifica su compromiso de mantener una presencia permanente en las zonas prioritarias del territorio mexiquense para impulsar el desarrollo económico y la integración de los municipios.