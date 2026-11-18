Un grupo de mujeres y hombres en patines fue captados rodando en la autopista México-Pachuca, sin importar que a unos cuantos metros circulaban automóviles a gran velocidad.

Los hechos fueron registrados durante el pasado fin de semana, cuando varios integrantes de un grupo de los llamados “rollers” fueron captados desplazándose por esta importante vialidad, a la altura de Tlalnepantla, justo en los límites con la Ciudad de México.

Los llamados 'rollers' Especial

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo los patinadores se adueñan prácticamente de la autopista, pues ocupan tres de sus cuatro carriles y hasta en ocasiones los cuatro carriles, mientras los automovilistas continúan su camino.

“¡No frenes, ya bajaste!”, se escucha a un hombre decirle a una mujer durante la rodada, en la que los participantes avanzan entre los vehículos, aparentemente sin preocuparse demasiado por el peligro al que se exponen y al que exponen a los demás.

El video desató críticas y discusiones en redes sociales. Mientras algunos destacaron la habilidad de los jóvenes para desplazarse en patines, otros cuestionaron que utilizaran una autopista para realizar esta actividad, poniendo en riesgo tanto su propia seguridad como la de los conductores.

Una de las participantes Especial

Añadieron que basta un tropiezo, una maniobra inesperada o un frenón para que una rodada que parece divertida termine en un accidente de graves consecuencias.

Pidieron a las autoridades poner freno a este tipo de prácticas que aunque parecen divertidas pueden terminar en una tragedia.

Así las redes sociales...