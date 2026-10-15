Encuentran cuerpos emplayados en Tlalnepantla, Edomex

Los cuerpos de dos personas fueron encontrados envueltos en plástico en la vía pública en la colonia San Lucas Patoni, en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, desconociéndose hasta el momento su identificad.

Los cuerpos fueron hallados por los vecinos en la calle Venustiano Carranza en el cruce con José María Morelos y Pavón en los límites con Cuautepec, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes al arribar confirmaron que se trataba de dos personas.

Cabe resaltar que los cuerpos fueron abandonados debajo de un letrero con la leyenda, “Prohibido tirar basura, cámara grabando”.

En este mismo municipio en el mes de mayo en la zona del Tenayo fue encontrado el cuerpo de una mujer también emplayado.