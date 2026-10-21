Despliegan operativo contra delitos de alto impacto en Ecatepec

Para inhibir delitos de alto impacto y prevenir actos violentos en nueve colonias de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina, realizaron operativo como parte de la estrategia en territorio para disminuir ilícitos como robo de vehículos y a transeúnte.

En el despliegue operativo participaron policías del sector 6, de agrupamientos especiales, Grupo de Operaciones Especiales y Marina quienes realizaron recorridos por zonas de alta incidencia en las comunidades.

La presencia policial cubrió calles y avenidas de colonias:

La Esperanza

La Esperanza La Agüita

San Andrés de la Cañada

La Virgen

Hank González

Ampliación Coanalco

10 de Mayo

La Presa

Benito Juárez

Los recorridos incluyeron sitios ubicados en la parte alta, cerca de zona de barrancas, paraderos de transporte público y alrededores de planteles educativos para resguardar el regreso de padres de familia y alumnos.

En las intervenciones policiales se realizó revisión preventiva a motocicletas y vehículos sospechosos, los cuales utilizan vidrios polarizados.

En avenida Tierra y Libertad, los oficiales ubicaron a un sujeto en actitud sospechosa, quien el ver la presencia policial pretendió emprender la huida; sin embargo, se le dio alcance y a quien se le halló que portaba “activo” en un envase de plástico, por lo que se retiró la sustancia y le indicaron que se marchara de la vía pública porque era paso de vecinos y estudiantes.

También recorrieron las inmediaciones del Parque Bicentenario, además del deportivo de la colonia La Presa, con la intención de prevenir actos ilícitos en las inmediaciones, además de realizar vigilancia a pie tierra en la zona de campamento en la colonia La Virgen, para prevenir tiraderos clandestinos de basura.