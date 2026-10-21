Detienen a 3 sujetos por secuestro e intento de violación en Edomex

Una mujer fue rescatada tras estar retenida en contra de su voluntad en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, por tres sujetos que aparentemente trataron de abusar sexualmente de ella.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que sus elementos atendieron una solicitud de ayuda, la cual se realizó por medio del número de emergencias 911, en la solicitud se reportó el presunto secuestro de una mujer en calles de la colonia Francisco Sarabia, por lo que se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que realizaban despliegues estratégicos en coordinación con policías locales, implementaron un operativo de búsqueda y las acciones tácticas permitieron ubicar el paradero de los sospechosos en la colonia Clara Córdova Morán, donde se ubicó un inmueble en el que al parecer se localizaba la femenina”.

Los policías estatales ingresaron al lugar y localizaron a la víctima, quien les narró que los hombres tenían la intención de abusar sexualmente de ella, por lo que fue resguardada para cuidar su integridad.

Foto: Especial

Los tres hombres, identificados como Brian “N”, de 25 años; Omar “N”, de 29 años y Leonardo “N”, de 32 años, fueron detenidos por la retención de la mujer.

Además, a simple vista observaron dos motocicletas, al consultar los datos de identificación vehicular, resultó que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente. Los detenidos, junto con la víctima, fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación”.

El inmueble quedó en resguardo de una unidad de la Policía Estatal para dar continuidad a las investigaciones.