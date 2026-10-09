Delfina Gómez rinde cuentas ante más de 195 mil mexiquenses en cuatro regiones del Edoméx

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó cuatro encuentros regionales de rendición de cuentas en los municipios de Donato Guerra, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan y San Felipe del Progreso.

Ante una asistencia superior a los 195 mil mexiquenses, la mandataria estatal presentó un balance de las acciones realizadas durante su gestión en sectores clave como infraestructura, bienestar social, economía y seguridad pública.

Ciudadanos asistieron al informe de rendición de cuentas de la gobernadora Delfina Gómez Especial

Impacto de programas sociales

Durante su mensaje, Gómez Álvarez destacó el impacto directo de los programas sociales implementados en la entidad, señalando que 1.9 millones de personas han salido de la pobreza.

Explicó que esta reducción se debe a una inversión histórica que supera los 54 mil millones de pesos destinados a esquemas de apoyo prioritarios, entre los que figuran Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y el programa de Alimentación Escolar para el Bienestar.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reunida con mexiquenses Especial

Infraestructura y movilidad

En el rubro de infraestructura y movilidad, la titular del Ejecutivo mexiquense informó sobre la asignación de más de 43 mil millones de pesos para fortalecer la red carretera y el transporte colectivo.

Dentro de las obras emblemáticas resaltan la reconstrucción del Periférico Norte, la construcción del Trolebús Chalco-Santa Marta, así como la ampliación de nuevas rutas del Mexibús y Mexicable para mejorar la conectividad metropolitana.

Economía y seguridad

En materia económica, la gobernadora resaltó que la entidad se consolida en el primer lugar nacional en generación de empleo, tras alcanzar el registro de más de 280 mil nuevos puestos de trabajo formales.

A la par, en el área de seguridad, reportó una disminución del 15.5 por ciento en la incidencia delictiva general y una reducción del 21.8 por ciento en homicidios dolosos, avances atribuidos a la coordinación diaria en las Mesas de Paz con autoridades federales y municipales.

Agradece respaldo federal

Finalmente, la mandataria estatal reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el impulso al Plan Oriente.

Esta iniciativa integral contempla una bolsa superior a los 110 mil millones de pesos orientada a resolver rezagos históricos en servicios públicos, educación, salud y movilidad en los municipios de dicha región.