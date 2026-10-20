Colectivos de búsqueda cierran carretera México-Toluca ante indolencia de autoridades

Integrantes de varios colectivos de personas desaparecidas en distintas regiones del Estado de México, cerraron ambos carriles de la carretera México-Toluca para exigir avances en las investigaciones de sus carpetas, pues nada les han resuelto.

Los manifestantes señalaron que no piensan retirarse hasta que sean atendidos por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que nunca les dan respuestas, pese que muchos acuden a ver sus carpetas desde que sus familiares desaparecieron.

Las familias acusaron indolencia por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones y falta de empatía para con ellos, dicha situación los orilló a cerrar la vialidad que conecta con la capital del país.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Las filas en ambos carriles tanto en dirección a la Ciudad de México como a Toluca son largas.