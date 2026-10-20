Avanza Estado de México en la instalación del Centro Estatal de Mando para la Búsqueda de Personas

Para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas el Gobierno del Estado de México destacó que fortalece la capacidad de respuesta institucional con la instalación del Centro Estatal de Mando y la puesta en marcha del Mecanismo Permanente de Coordinación Operativa con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el consejero jurídico estatal, Jesús George Zamora, encabezaron una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaron representantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía de Género de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad estatal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local.

Ubicado en la ciudad de Toluca, el Centro Estatal de Mando estará coordinado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y dispondrá de enlaces de diversas dependencias con capacidad de decisión para operar de manera ininterrumpida las 24 horas del día.

Las instalaciones contarán con ocho estaciones de trabajo equipadas con sistemas de monitoreo en tiempo real e interconectadas a la infraestructura del C5 estatal, incluyendo cámaras de videovigilancia y lectores de placas vehiculares.

Esta tecnología permitirá agilizar el intercambio de información y detonar de forma instantánea acciones de búsqueda e investigación.

Además de mantener enlace permanente con los municipios mexiquenses, el centro estará en comunicación directa con el Centro de Mando Federal de la CNB. Esto facilitará la recepción de alertas emitidas desde otros estados y la activación coordinada de mecanismos nacionales de localización con difusión en las 32 entidades del país.

Esta iniciativa está integrada en la estrategia integral de localización implementada por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Dicho plan contempla, adicionalmente, la creación del Centro Estatal de Identificación Humana y la conformación de un equipo especializado en cuerpos de agua para robustecer las operaciones en campo de la COBUPEM.