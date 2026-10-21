Ataque armado contra policías de Cocotitlán deja a agente muerto
Los policías fueron trasladados de emergencia a un hospital, pero uno de ellos perdió la vida por la gravedad de las heridas
Un policía municipal perdió la vida y otro más resultó lesionado durante un ataque armado sobre la carretera federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, Estado de México.
De acuerdo con los primeros reportes, los policías circulaban durante las primeras horas de este miércoles a bordo de la unidad oficial COC-046 sobre la carretera, cuando a la altura del acceso a la comunidad de San Andrés Metla fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones para luego huir.
Los propios oficiales solicitaron apoyo a su centro de mando, por lo que de inmediato una unidad de emergencias médicas se dirigió al sitio y trasladó a ambos uniformados al Hospital General 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, uno de los oficiales, identificado como Ángel de Jesús Martínez, de 44 años, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.
Mientras que su compañero, Andrés David Hernández, recibió atención especializada y se reporta como grave.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó los peritajes en la zona del atentado e inició una investigación para dar con los responsables.