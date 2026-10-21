Ataque armado contra policías de Cocotitlán deja a agente muerto

Un policía municipal perdió la vida y otro más resultó lesionado durante un ataque armado sobre la carretera federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los policías circulaban durante las primeras horas de este miércoles a bordo de la unidad oficial COC-046 sobre la carretera, cuando a la altura del acceso a la comunidad de San Andrés Metla fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones para luego huir.

Los propios oficiales solicitaron apoyo a su centro de mando, por lo que de inmediato una unidad de emergencias médicas se dirigió al sitio y trasladó a ambos uniformados al Hospital General 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Foto: Especial | Ilustrativa

Sin embargo, uno de los oficiales, identificado como Ángel de Jesús Martínez, de 44 años, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras que su compañero, Andrés David Hernández, recibió atención especializada y se reporta como grave.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó los peritajes en la zona del atentado e inició una investigación para dar con los responsables.