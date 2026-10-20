Aeronave aterriza de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Una aeronave ejecutiva procedente de Aguascalientes realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AlT) tras registrar problemas eléctricos, sin que se reportaran pasajeros lesionados.

De acuerdo con la propia terminal, la aeronave con matrícula XA-CBQ que trasladaba nueve pasajeros y dos integrantes de tripulación, aterrizó a las 12:04 horas del día tras reportar problemas eléctricos que afectaron los sistemas de dirección y frenado durante la maniobra.

Además, presentó una excursión de pista a la altura de la calle de rodaje Eco, por lo que se activaron los protocolos de emergencia aeroportuaria, entre ellos el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, personal de Operaciones y las autoridades correspondientes.

Como medida preventiva, la pista fue cerrada temporalmente para facilitar la atención del percance y realizar las evaluaciones correspondientes.

Aeronave aterriza de emergencia en Aeropuerto del Norte

Por Aracely Garza

La semana pasada, una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto del Norte debido a una falla en el tren de la unidad en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la terminal aérea que está ubicada por la carretera a Laredo en el ayuntamiento de Apodaca.

Protección Civil del estado informó en ese momento que se registró un aterrizaje de emergencia por una falla en el tren de la aeronave, sin reporte de personas lesionadas.

En el sitio reportaron sin riesgos para instalaciones e infraestructura”, precisó la dependencia estatal.

Tras los hechos, el Aeropuerto del Norte continuó con sus operaciones y sin contratiempos.