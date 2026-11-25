Vans Warped Tour 2027 será uno de los festivales que llegarán a la Ciudad de México el próximo año. Tras reunir a miles de personas en su primera edición en nuestro país, el evento musical está listo para regresar y hacer cantar a los fanáticos del punk, pop punk, emo y rock alternativo.

Desde que se confirmó que México volvería a formar parte de las sedes del festival, muchos seguidores comenzaron a preguntarse cuándo podrían comprar sus boletos, así como qué bandas tendrán la oportunidad de ver en vivo en esta ocasión.

Vans Warped Tour 2027. @vanswarpedtour

¿Cuándo y dónde será el Vans Warped Tour 2027 en México?

Después de la buena respuesta que tuvo entre el público mexicano, el Vans Warped Tour regresará a la CDMX los próximos 11 y 12 de septiembre de 2027.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será nuevamente el encargado de recibir a los asistentes, quienes durante dos días podrán disfrutar de música en vivo y, posiblemente, de otras actividades relacionadas con la cultura skate, una de las características que distinguen a este festival.

Vans Warped Tour 2027. @vanswarpedtour

Fue el pasado 17 de noviembre cuando los organizadores anunciaron que el evento tendría cuatro sedes en 2027, entre ellas la capital mexicana, Washington D.C., Long Beach y Orlando.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el Vans Warped Tour 2027 en México?

La espera para conocer cuándo se podrán adquirir las entradas terminó. Por medio de un cartel promocional se dieron a conocer los primeros detalles sobre la venta de boletos para la segunda edición del festival en nuestro país.

La preventa Banamex para el Vans Warped Tour 2027 en México se realizará el próximo jueves 3 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde, tiempo del centro de México, en Ticketmaster.

Quienes cuenten con una tarjeta de crédito participante tendrán la opción de realizar su compra a tres meses sin intereses.

¿Qué bandas se presentarán en el Vans Warped Tour 2027 en México?

Otro de los detalles que ha generado expectativa entre los fanáticos es conocer los nombres de las agrupaciones que llegarán a la Ciudad de México en septiembre del próximo año.

Por ahora, el cartel no ha sido revelado, pero la primera edición del festival dejó una buena impresión entre los asistentes gracias a la variedad de bandas que se presentaron.

En septiembre, los mexicanos tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo a agrupaciones como Papa Roach, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Story of the Year, Finch, Saosin, Dropkick Murphys, Bowling for Soup, Atreyu y Chiodos.

Daniel Betanzos

Simple Plan, All Time Low, New Found Glory, Pennywise, Black Veil Brides, Alexisonfire, Alkaline Trio, Underoath, Thrice, The Story So Far y Motion City Soundtrack también fueron parte de aquella edición.

El talento mexicano ocupó un lugar importante dentro del festival con las presentaciones de Allison, División Minúscula, Insite, Thermo, Delux, Elli Noise, Here Comes The Kraken, Say Ocean, Blnko, Tungas, Los Blenders y Sgt. Papers, entre otros.

¿Qué actividades podría tener el Vans Warped Tour 2027 en México?

Una de las razones por las que el Vans Warped Tour se ha convertido en un festival especial para varias generaciones es que su propuesta va más allá de reunir a diferentes bandas en un mismo lugar.

Durante su primera edición en México, los asistentes también encontraron espacios dedicados a los deportes, el arte y la música independiente.

Entre las actividades y espacios que formaron parte del festival en 2026 y que podrían regresar el próximo año se encuentran:

Daniel Betanzos

Rampas y exhibiciones de skateboarding y BMX.

Artist Alley, un espacio de convivencia entre artistas y seguidores.

Venta de mercancía de diferentes agrupaciones.

Record Label Row, un espacio dedicado a sellos discográficos.

Charity Circle, dedicado a organizaciones y causas sociales.

Presentaciones de bandas emergentes e independientes.

Diferentes escenarios para disfrutar de música en vivo.