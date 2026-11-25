Stray Kids vuelve a sorprender a STAY con música nueva. El grupo surcoreano estrenó este 25 de noviembre de 2026 SUIATSU, su cuarto mini álbum japonés, un lanzamiento que marca su regreso a este mercado después de aproximadamente año y medio.

El material está integrado por siete canciones y tiene como tema principal el sencillo que lleva el mismo nombre. Para esta producción, Bang Chan, Changbin y Han, integrantes de 3RACHA, participaron en la composición y producción de todos los temas.

A diferencia de otros lanzamientos del grupo, esta vez Stray Kids apuesta por un sonido en el que las guitarras y el bajo tienen un papel importante. La canción principal combina elementos de rock con las bases de hip-hop y pop que forman parte de la identidad musical de la agrupación.

El estreno también llegó con un videoclip oficial en el que los ocho integrantes llevan el concepto de la canción a otro nivel, con escenas que incluyen movimientos suspendidos en el aire, escaladas y una coreografía inspirada en la natación.

¿Qué significa 'SUIATSU', la nueva canción de Stray Kids?

Uno de los aspectos más llamativos de SUIATSU es la historia detrás de su canción principal. La letra toma como referencia a un pez de aguas profundas que intenta llegar hasta la superficie del océano, una imagen que sirve para hablar de los momentos difíciles y las emociones que acompañan a una persona cuando busca salir de una situación complicada.

En esta historia, la presión del agua representa la ansiedad, el dolor y las dificultades que se deben enfrentar durante el camino. Sin embargo, alcanzar la superficie tampoco significa que todo esté resuelto, pues el cambio de presión puede convertirse en una nueva amenaza para la criatura.

Uno de los aspectos más llamativos de SUIATSU es la historia detrás de su canción principal. Foto: X @Stray_Kids

De esta manera, la canción plantea una contradicción: buscar la libertad y acercarse a la luz puede ser tan complicado como permanecer en la oscuridad. El concepto se refleja en los cambios de ritmo y en los arreglos de guitarra, que le dan una atmósfera más intensa al sencillo.

El videoclip también juega con esta idea. Fue grabado durante dos días en Corea del Sur y muestra a los integrantes en escenarios rocosos, además de varias secuencias en las que aparecen suspendidos mediante cables.

Las escenas requirieron movimientos físicos exigentes, como escaladas y caídas simuladas. A esto se suma una coreografía que retoma elementos de la natación artística, con movimientos que buscan recrear la sensación de estar bajo el agua.

Así, el grupo no solamente presenta una nueva canción, sino que construye una propuesta visual que sigue la historia planteada en la letra.

¿Qué canciones incluye el nuevo mini álbum de Stray Kids?

SUIATSU está compuesto por siete pistas. Además del tema principal, el lanzamiento incluye canciones originales y dos versiones alternativas del sencillo.

El listado está integrado por:

SUIATSU

TEMPLE

Lonely Night

LAST TAKE

Christmas Love (Party Version)

SUIATSU (Deep Version)

SUIATSU (Boost Version)

La participación de 3RACHA en todo el material vuelve a poner sobre la mesa el papel que Bang Chan, Changbin y Han tienen en la construcción del sonido de Stray Kids. Los tres integrantes han estado involucrados en buena parte de la música del grupo y, para este proyecto, trabajaron en cada una de las siete pistas.

El mini álbum también cuenta con distintas ediciones físicas destinadas al público japonés, entre ellas versiones individuales de los integrantes, una estrategia que mantiene la tradición de coleccionismo que caracteriza al mercado musical de Japón.

Stray Kids mantiene su presencia en las listas internacionales

El estreno de SUIATSU llega después de otro lanzamiento importante para la agrupación. En agosto de 2026, Stray Kids consiguió que su mini álbum THIS & THAT debutara en el primer lugar del Billboard 200 de Estados Unidos.

El estreno de SUIATSU llega después de otro lanzamiento importante para la agrupación. X:Stray_kids

Con ese resultado, el grupo sumó su noveno número uno en la lista, una cifra que lo colocó a la par de The Rolling Stones en el segundo puesto histórico entre los grupos con más álbumes líderes en este ranking.

. Por encima de ellos solamente se encuentran The Beatles.

Durante su primera semana, THIS & THAT consiguió 369 mil unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos, de las cuales 357 mil correspondieron a ventas tradicionales.

Aunque estos números pertenecen a un lanzamiento anterior y no a SUIATSU, muestran el alcance que ha conseguido la agrupación fuera de Corea del Sur.

Durante su primera semana, THIS & THAT consiguió 369 mil unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos X:Stray_kids

Ahora, con su cuarto mini álbum japonés, Stray Kids vuelve a apostar por material pensado para otro mercado y demuestra que sus actividades internacionales continúan mientras prepara nuevas propuestas musicales para sus seguidores.