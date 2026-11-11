Steven Tyler, de Aerosmith, enfrentará juicio por presunto abuso sexual de una menor en 2027

El cantante Steven Tyler, reconocido por ser el vocalista de Aerosmith, tendrá que presentarse ante un tribunal de Los Ángeles en 2027 para responder a una demanda civil por presunto abuso sexual y manipulación de una adolescente. El proceso legal, que ha enfrentado diversos retrasos y cambios de magistrado, finalmente tiene una nueva fecha para su realización.

La determinación se tomó durante una audiencia celebrada el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando el juez Lawrence Riff asumió la conducción del expediente promovido por Julia Misley, quien anteriormente era conocida como Julia Holcomb.

Foto: Facebook Steven Tyler / Zack Whitford

La demandante señala que conoció al músico en 1973, cuando tenía 16 años y él 25. Según su denuncia, Tyler habría utilizado su posición dentro de la industria musical para iniciar una relación en la que presuntamente existieron manipulación y agresiones sexuales.

El cantante ha rechazado haber cometido alguna conducta ilegal. Su defensa, por su parte, sostiene que el vínculo fue consensuado y ha puesto en duda la procedencia de las acusaciones.

¿Cuándo comenzará el juicio civil contra Steven Tyler?

Después de varios cambios en el calendario judicial, el Tribunal Superior de Los Ángeles estableció el 3 de mayo de 2027 como fecha para el inicio del juicio.

El procedimiento originalmente estaba contemplado para septiembre de 2026; sin embargo, tuvo que posponerse luego de que la jueza Patricia Young se retirara del caso. De acuerdo con información publicada por Rolling Stone, la magistrada tomó esa decisión después de revelar que había hablado sobre el asunto con otro juez que previamente había sido descalificado.

Con la llegada de Lawrence Riff, el expediente quedó bajo la supervisión de un nuevo magistrado, quien será el quinto en intervenir en este litigio.

Durante la audiencia más reciente, el juez señaló que está dispuesto a examinar nuevamente las determinaciones tomadas por su antecesora, siempre que alguna de las partes solicite una revisión.

Aunque todavía existen asuntos legales pendientes, Riff expresó su intención de mantener el proceso dentro de la primera mitad de 2027.

Foto: Facebook Steven Tyler / Zack Whitford

¿Qué señala Julia Misley en la demanda contra el cantante?

La acción legal fue presentada en diciembre de 2022. En ella, Julia Misley relata que tuvo su primer encuentro con Steven Tyler durante una presentación de Aerosmith en Portland, Oregón, en 1973.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el acercamiento entre ambos derivó en una relación que habría durado alrededor de tres años. La mujer sostiene que, debido a su edad y a la influencia que tenía el cantante, quedó expuesta a situaciones de manipulación y presuntos abusos sexuales.

Otro de los puntos incluidos en el expediente tiene que ver con un documento de tutela legal que, según Misley, Tyler consiguió mediante la firma de sus padres.

La demandante también ha señalado pasajes de la autobiografía del músico, Does the Noise in My Head Bother You?, en la que él escribió sobre una relación con una adolescente.

Estos elementos forman parte de los argumentos que deberán ser examinados durante el procedimiento judicial.

Foto: Facebook Steven Tyler

¿Por qué habían desestimado varias acusaciones contra Steven Tyler?

El caso tuvo un giro importante en abril de 2026, cuando la jueza Patricia Young resolvió limitar las reclamaciones que podían continuar ante los tribunales.

En aquella determinación, se descartaron varios señalamientos relacionados con presuntos acontecimientos en Massachusetts, Oregón y Washington. La resolución estuvo relacionada con los plazos de prescripción establecidos por las leyes aplicables a esos territorios.

Sin embargo, no todas las reclamaciones fueron eliminadas. La magistrada permitió que siguiera adelante una acusación por presunta imposición intencional de angustia emocional, relacionada con un supuesto encuentro sexual ocurrido en California en 1974.

El procedimiento que enfrenta el vocalista de Aerosmith corresponde a una controversia de carácter civil y no a un juicio penal.

La posibilidad de que el nuevo juez revise algunas decisiones anteriores podría cambiar el alcance de los asuntos que llegarán a juicio, aunque esto no significa que las acusaciones que fueron desestimadas ya hayan sido reactivadas.

Foto: Facebook Steven Tyler / Zack Whitford Zack Whitford

¿Qué ha respondido Steven Tyler ante los señalamientos?

Desde que se dio a conocer la demanda, Steven Tyler ha negado haber incurrido en conductas ilícitas. La postura de sus abogados es que la relación con Julia Misley fue consensuada y que una parte importante de los acontecimientos señalados habría ocurrido en Massachusetts, por lo que deben considerarse las disposiciones legales correspondientes a ese estado.

Después de la resolución emitida en abril de 2026, el abogado David Long-Daniels expresó su satisfacción por el hecho de que el tribunal hubiera desestimado la mayoría de las reclamaciones.

La defensa también ha dejado claro que continuará cuestionando los señalamientos que permanecen vigentes.

En contraste, los representantes legales de Misley consideran que existen elementos suficientes para que el asunto sea evaluado por un jurado. Su postura es que el cantante debe responder por las consecuencias que, según afirma la demandante, tuvo aquella relación durante su adolescencia.

Por ahora, Steven Tyler deberá prepararse para enfrentar el proceso civil, cuyo inicio está programado para el 3 de mayo de 2027 en Los Ángeles, California.

¿Qué problema de salud alejó a Steven Tyler de los escenarios?

En septiembre de 2023, durante una presentación de Aerosmith en Nueva York, Steven Tyler sufrió una lesión en la garganta que le provocó una hemorragia en las cuerdas vocales y una fractura de laringe. El daño estuvo relacionado con el desgaste acumulado tras décadas de exigencia vocal.

Pese a intentar recuperarse durante varios meses, en agosto de 2024 la banda anunció que el cantante no había logrado sanar por completo, por lo que cancelaron las fechas restantes de su gira de despedida y confirmaron su retiro de los escenarios.

Sin embargo, a finales de 2025 y durante octubre y noviembre de 2026, Tyler retomó las presentaciones en vivo con conciertos especiales, entre ellos California, Dream On: Aerosmith & Friends, en el Hollywood Bowl. Aunque no ha regresado a las giras extensas, ha podido participar en actuaciones ocasionales.