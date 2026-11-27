La película mexicana Soy Frankelda, dirigida por Arturo y Roy Ambriz, podría conseguir una nominación en la próxima edición de los premios Oscar, después de obtener distintos reconocimientos internacionales y ganar el Ariel a Mejor Largometraje de Animación.

La producción realizada con la técnica de stop motion forma parte del proceso de selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en una edición que registra una participación récord de películas animadas.

Soy Frankelda figura entre las 38 películas elegibles para competir por el Oscar 2027 a Mejor Película Animada. X @CinemaFantasma

Soy Frankelda es elegible para los premios Oscar 2027

Soy Frankelda se encuentra entre los 38 largometrajes elegibles para competir por una nominación en la categoría de Mejor Película Animada durante la edición número 99 de los premios Oscar, cuya ceremonia se realizará en marzo de 2027.

Se trata del mayor número de producciones elegibles desde que la Academia incorporó esta categoría a sus premiaciones. La lista reúne películas de estudios como Disney, Pixar y LAIKA, así como largometrajes independientes realizados en diferentes países.

Entre las producciones que podrían competir con Soy Frankelda por una nominación se encuentran las siguientes.

All You Need Is Kill, de Japón.

Cosmic Princess Kaguya!, de Japón.

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, de Japón.

Decorado, de España.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom, del Reino Unido.

La inclusión de la película mexicana en esta lista no garantiza su presencia en la ceremonia. La elegibilidad permite que el largometraje sea considerado por los votantes de la Academia, quienes deberán seleccionar a las cinco producciones nominadas.

Los integrantes de la Rama de Animación participan en el proceso de selección, mientras que los miembros de otras ramas pueden votar si cumplen con el requisito mínimo de visualización de los largometrajes que forman parte de la competencia.

Además, las producciones postuladas en la categoría de Mejor Película Internacional pueden competir por una nominación a Mejor Película Animada, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes a ambos apartados.

De acuerdo con el calendario de la premiación, estas son las fechas que determinarán si la producción mexicana consigue una nominación.

21 de enero de 2027: Anuncio de las nominaciones oficiales.

Anuncio de las nominaciones oficiales. 14 de marzo de 2027: Ceremonia de entrega de los premios Oscar.

Cinema Fantasma fabricó más de 140 marionetas y 50 escenarios para realizar la película mexicana Soy Frankelda. X @CinemaFantasma

¿Qué premios ha ganado Soy Frankelda antes de los Oscar 2027?

La película de los hermanos Ambriz comenzó su recorrido por festivales el 6 de junio de 2025, cuando tuvo su estreno mundial como parte de la inauguración de la edición número 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Además de competir en el apartado de Mejor Película de Animación Internacional de dicho festival, el largometraje participó en otros encuentros cinematográficos durante 2025, entre ellos el Festival de Annecy, Animation Is Film y el Festival Internacional de Cine de Tokio.

En agosto de ese año consiguió dos reconocimientos en el Festival de Cine Fantasia, a los que posteriormente se sumaron premios y nominaciones de organizaciones especializadas en la industria cinematográfica y la animación.

Entre los principales reconocimientos que ha obtenido Soy Frankelda destacan los siguientes.

Festival de Cine Fantasia 2025: Premio de Plata del Público y Mención Especial del Jurado en la categoría de Mejor Largometraje Animado.

Premio de Plata del Público y Mención Especial del Jurado en la categoría de Mejor Largometraje Animado. Premios Annie 2026: Nominación a Mejor Largometraje Independiente.

Premios Luminus 2026: Ganadora de Mejor Película Animada.

Premios Ariel 2026: Ganadora de Mejor Largometraje de Animación.

Su estreno comercial en México ocurrió el 23 de octubre de 2025 mediante Cinépolis Distribución. La película también llegó a las salas de Panamá y Guatemala antes de concretar un acuerdo para ampliar su distribución internacional.

En febrero de 2026, Netflix adquirió los derechos mundiales de la producción mexicana. El largometraje se incorporó al catálogo internacional de la plataforma el 12 de junio, acompañado de un estreno limitado en cines de Estados Unidos.

Soy Frankelda ganó el Ariel a Mejor Largometraje de Animación en octubre de 2026. X @CinemaFantasma

De qué trata Soy Frankelda y cómo se realizó la película mexicana

Soy Frankelda es una película musical de fantasía oscura ambientada en el México del siglo XIX. Su protagonista es una escritora que enfrenta dificultades para conseguir que otras personas reconozcan su talento y presten atención a sus historias.

La producción pertenece al universo de Los sustos ocultos de Frankelda, serie de Cartoon Network Latinoamérica que obtuvo un Premio Quirino. Los hermanos Arturo y Roy Ambriz desarrollaron el largometraje como una historia que funciona tanto de precuela como de secuela.

La película se realizó en Cinema Fantasma, estudio de animación ubicado en la Ciudad de México. Para completar el rodaje, el equipo fabricó más de 140 marionetas y 50 escenarios que fueron utilizados durante los tres años de producción.

Los hermanos Arturo y Roy Ambriz dedicaron tres años a la producción de Soy Frankelda mediante la técnica stop motion. X @miguelaraizac

El financiamiento representó uno de los principales obstáculos para los realizadores, quienes utilizaron parte de sus ahorros para mantener el proyecto en marcha. Durante las últimas etapas de producción también contaron con el respaldo del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

El director de Pinocho participó como mentor creativo y contribuyó a conseguir acuerdos para la distribución nacional e internacional del largometraje, cuyo proceso de fabricación y realización destacó durante una entrevista concedida al medio especializado Deadline Hollywood.

“Es un hito del stop-motion mexicano y un verdadero triunfo de visión, tenacidad y amor por el oficio”, declaró Guillermo del Toro en febrero de 2026.

Soy Frankelda cuenta con las voces de Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr. y Luis Leonardo Suárez. Su versión comercial tiene una duración de 103 minutos, mientras que el corte presentado en festivales alcanza los 113 minutos.