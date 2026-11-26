La rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio parecía haber quedado atrás después de que ambas compartieran escenario durante el Perrísimas Tour en 2022. Sin embargo, la tregua musical no significó que las diferencias estuvieran resueltas.

A cuatro años de aquella gira, la intérprete de "Hacer el amor con otro" recordó cómo fue trabajar con la llamada Chica Dorada y no tuvo reparos en reconocer que la experiencia estuvo lejos de ser lo que esperaba.

Durante una entrevista con El Escorpión Dorado, la rockera habló de los problemas que surgieron durante la convivencia con Paulina, así como de las pérdidas económicas y el desgaste que le dejó el proyecto. Incluso, dejó claro que no aceptaría repetir una aventura musical de ese tipo.

"Fue una gira horrorosa. Perdí mucho. Mucha paciencia, tiempo, dinero y esfuerzo. Luego como que ella no quería cantar conmigo porque nos peleamos el primer día", contó Alejandra.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se pelearon desde el primer día de gira

El Perrísimas Tour reunió a dos de las figuras femeninas más conocidas del pop y rock mexicano. La gira comenzó en 2022 y contempló 22 presentaciones en Estados Unidos, donde los seguidores pudieron ver juntas a dos artistas cuya rivalidad llevaba décadas dando de qué hablar.

El encuentro también tenía un ingrediente especial: las diferencias entre ambas estaban relacionadas con Érik Rubín, con quien las dos tuvieron una historia sentimental en los años 90.

Al recordar ese episodio, Alejandra volvió a lanzar una indirecta bastante clara contra Paulina. La cantante aseguró que todavía le reclama haberle quitado al hombre que le gustaba.

El Perrísimas Tour reunió a dos de las figuras femeninas más conocidas del pop y rock mexicano. IG:laguzmanmx

"Yo nada más tengo pleito con Pau, a mí me bajó el galán y eso se lo voy a reclamar toda la vida", expresó.

La Guzmán también consideró que aquella disputa tuvo más que ver con el ego y la competencia que con un sentimiento amoroso. "Yo creo que eso no era amor, eso era ego, de quién se queda con este güey", comentó durante la conversación.

Aunque en el cierre de Perrísimas Tour ambas protagonizaron un abrazo sobre el escenario e interpretaron temas como "Mío" y "Hey güera", parece que ese momento no fue suficiente para dejar atrás las diferencias.

¿Alejandra Guzmán volvería a trabajar con Paulina Rubio?

Cuando El Escorpión Dorado le preguntó si estaría dispuesta a realizar otra gira con Paulina Rubio, Alejandra no dudó en rechazar la posibilidad.

La cantante incluso reconoció que aceptar aquel proyecto fue una de las decisiones que hoy ve como un error dentro de su carrera.

"No, no. Tenía yo el peor de los managers y las peores decisiones. Entonces sí dije, bueno, de algo se aprende. Y esos son errores, güey. Tu carrera es tan larga que la has cagado y la has roto una y otra vez", explicó.

Pese a que Perrísimas Tour consiguió reunir a las dos artistas en un mismo escenario y llamar la atención de sus seguidores, detrás de los conciertos hubo desacuerdos que terminaron por afectar la experiencia de Alejandra.

Por ahora, una segunda gira entre las cantantes parece estar descartada, al menos desde la perspectiva de la intérprete de "Reina de corazones".

Gloria Trevi sí podría ser su próxima compañera de gira

Curiosamente, mientras cerró la puerta a una nueva colaboración con Paulina Rubio, Alejandra Guzmán mostró interés en compartir escenario con otra cantante con la que también tuvo diferencias en el pasado... Gloria Trevi.

"Igual con Gloria podría ser, fíjate", comentó cuando surgió la posibilidad de realizar un proyecto juntas.

La rockera reconoció que Trevi fue una verdadera rival musical, pero también destacó la energía que ambas comparten sobre el escenario. Incluso bromeó sobre la diferencia de edad entre ellas, pues aseguró que nació cuatro días antes.

La rockera reconoció que Trevi fue una verdadera rival musical, pero también destacó la energía que ambas comparten sobre el escenario. Cuartoscuro

Mientras tanto, Alejandra ya trabaja en nueva música. Adelantó que prepara un disco para 2027 y que tiene siete canciones listas, con un sonido que busca recuperar parte de la esencia rockera que marcó sus primeros años.

Así, aunque la cantante no parece interesada en repetir la experiencia de Perrísimas Tour, sí mantiene abierta la posibilidad de una nueva aventura musical. Esta vez, con Gloria Trevi.