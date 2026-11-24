Pal Norte 2027 dio a conocer el cartel de su próxima edición en Monterrey. Tras algunos días de especulaciones, por fin se dio el anuncio que revela qué bandas y artistas se presentarán en el festival que como cada año se realiza en Parque Fundidora.

Aquí te contamos quiénes encabezan el festival, qué otros nombres aparecen en el cartel y qué se sabe sobre las fechas y los boletos.

tecate pal norte

¿Quiénes encabezan el cartel de Pal Norte 2027?

Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes encabezan el viernes 26 de marzo. La lista de ese día también incluye a Latin Mafia, RAYE, Milo J, Kasabian y deadmau5.

Entre los artistas mexicanos que se presentarán el viernes están Gera MX, Benny Ibarra y Ximena Sariñana, mientras que Wos y Ke Personajes también forman parte de la programación.

Travis Scott

El sábado 27 de marzo, los nombres que aparecen en la primera línea del cartel son Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix. Ese día también tocarán Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C. y Babasónicos.

Arcade Fire figura como invitado especial con Santa Pirata, mientras que Ed Maverick, Cuarteto de Nos y Kinky se suman a la segunda jornada.

Post Malone

Para el cierre, el domingo 28 de marzo, el festival reunirá a Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji. Ese día también se presentarán The War on Drugs, Kenia Os, Leon Bridges y Fobia.

La última jornada incluye además a Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes, Fonseca y El Malilla.

¿Qué grupo de K-pop estará en Pal Norte 2027?

RIIZE es el grupo de K-pop que aparece en el cartel de Pal Norte 2027. La agrupación surcoreana se presentará el viernes 26 de marzo.

¿Cuándo y dónde será Pal Norte 2027?

Pal Norte 2027 se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Así que ahora que sabes el cartel completo, ya puedes ir planeando tu visita a Monterrey, si es que acudirás al festival desde otro estado.

¿Cuándo se podrán comprar los boletos para Pal Norte 2027?

La venta de boletos para Pal Norte 2027 comenzará el 1 de dicimbre a las 2:00 PM a través de Ticketmaster. Toma en cuenta que por ahora se ponen a la venta abonos, es decir, entradas para los 3 días del festival.

Si solo quieres ir un día, toma en cuenta que la venta de boletos para un día se pondrán adquirir en unas semanas.