Muerte de María Alicia Delgado: ¿por qué colocaron en su féretro una foto haciendo una seña obscena?

La despedida de María Alicia Delgado estuvo marcada por un detalle que sorprendió a más de uno y que rápidamente llamó la atención durante su funeral: una fotografía en la que aparece haciendo una seña obscena, levantando el dedo medio, fue colocada sobre su féretro.

Aunque para algunos pudo resultar una imagen polémica o fuera de lo común, detrás de esta decisión había una razón muy especial.

Fue Yodi Marcos, amiga cercana de la actriz y comediante, quien reveló los detalles de esta particular petición y explicó que la fotografía no fue seleccionada por sus familiares después de su fallecimiento, sino que María Alicia había participado en la elección de las imágenes que formarían parte de su despedida.

María Alicia Delgado eligió la fotografía que colocaron sobre su féretro

Muerte de María Alicia Delgado. @programahoy

En declaraciones a la prensa, Yodi Marcos contó que ambas habían hablado sobre algunos detalles de su funeral e incluso se dieron a la tarea de escoger las fotografías que se utilizarían cuando llegara el momento de despedirla.

Entre las imágenes seleccionadas estaba una en la que María Alicia aparece levantando el dedo medio. De acuerdo con el testimonio de su amiga, la fotografía había sido tomada por su sobrino Luis y terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de su último adiós.

La elección llamó especialmente la atención de quienes acudieron a despedirla, pues no es habitual que una imagen de estas características acompañe a una persona durante su funeral. Sin embargo, para quienes conocían a la actriz, el gesto tenía mucho sentido.

Me dijo, vamos a hacer una cosa, la pones encima, para que todos los que estén rezando, porque era cero católica, para que todos los que me estén criticando, todos los que vengan a burlarse de que estoy yo aquí, eso es para ellos”, contó Yodi.

La irreverencia que caracterizó a la actriz hasta el final

La fotografía reflejaba precisamente una de las características más reconocidas de María Alicia Delgado: su sentido del humor, su espontaneidad y su personalidad irreverente.

Lejos de querer una despedida solemne o demasiado tradicional, la comediante habría buscado que sus seres queridos la recordaran tal como era, sin perder ese toque de picardía que la distinguió durante su trayectoria artística.

Yodi Marcos también compartió que María Alicia inicialmente no quería que su funeral se realizara con el féretro abierto, pues no deseaba que las personas la vieran de esa manera. No obstante, finalmente aceptó que sus familiares, amigos y compañeros pudieran darle el último adiós.

Así, la fotografía terminó convirtiéndose en una especie de mensaje de despedida que representaba su manera de ver la vida y que provocó sorpresa, comentarios y hasta sonrisas entre quienes estuvieron presentes.

¿De qué murió María Alicia Delgado?

Muerte de María Alicia Delgado. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

La actriz y comediante falleció el pasado 4 de noviembre, a los 77 años, luego de enfrentar un cáncer de páncreas en etapa avanzada.

De acuerdo con lo que relató Yodi Marcos, la enfermedad ya se había extendido a otros órganos, entre ellos el hígado y los riñones, además de afectar gran parte del estómago. La actriz permaneció hospitalizada alrededor de tres semanas antes de su fallecimiento.

Su amiga también explicó que María Alicia había tomado decisiones muy claras respecto a los tratamientos médicos que quería recibir y que prefería mantener su estado de salud en privado. Incluso, habría pedido que sus compañeros de trabajo no se enteraran de lo que estaba atravesando, pues no quería que la recordaran enferma.

Compañeros del medio artístico le dieron el último adiós

Muerte de María Alicia Delgado. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

Tras darse a conocer su fallecimiento, amigos, familiares y compañeros del medio artístico acudieron a la funeraria para despedirla. Entre los asistentes estuvieron Daniela Luján, Ricardo Margaleff, Ingrid Martz, Tadeo Bonavides, Lenny Zundel y Pedro Ortiz de Pinedo.

Algunos de sus compañeros realizaron una guardia de honor alrededor del féretro y compartieron recuerdos de los años que trabajaron con ella, destacando su talento, su sentido del humor y la personalidad que la convirtió en una figura querida por el público.

María Alicia Delgado será recordada por sus participaciones en producciones como “Derbez en cuando”, “Cero en conducta” y “¿Tú crees?”, además de su trabajo en teatro y otros proyectos de televisión.

Al final, aquella fotografía con el dedo medio levantado terminó contando mucho más que una simple anécdota de su funeral, pues fue una elección personal que dejó ver la esencia de María Alicia Delgado y la manera en que quiso despedirse, fiel a su estilo.