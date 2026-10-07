Muere la hija adoptiva de Paquita la del Barrio y surge una duda: ¿quién heredará su patrimonio?

La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, abrió una nueva incógnita alrededor de la herencia de la cantante mexicana. Martha Elena murió a los 47 años y, además del impacto para su familia, su fallecimiento ocurre mientras todavía existen asuntos legales pendientes relacionados con el patrimonio que dejó la intérprete de "Rata de dos patas".

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó este miércoles 7 de octubre la muerte de Martha Elena. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

Francisco Torres, quien fuera mánager de Paquita, comentó al programa Ventaneando que Martha Elena habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades ni por los familiares.

¿Quién era Martha Elena, hija adoptiva de Paquita?

Martha Elena tenía una historia muy cercana con Paquita la del Barrio. En realidad, era sobrina biológica de la cantante, pero su relación cambió cuando apenas era una bebé.

En 1979, durante una visita a Alto Lucero, Paquita encontró a Martha Elena, quien tenía alrededor de cinco meses y se encontraba enferma. Con autorización de sus padres biológicos, la cantante y su entonces esposo, Alfonso Martínez, la llevaron a la Ciudad de México.

Ahí la registraron con sus apellidos y la criaron como una hija más. Martha Elena creció lejos de los reflectores y llevó una vida mucho más privada que la de su famosa madre.

Martha Elena tenía una historia muy cercana con Paquita la del Barrio. @paquitaoficialb

Vivía en Xalapa, Veracruz, y tuvo tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen. También estuvo cerca de Paquita durante sus últimos años y, de acuerdo con Francisco Torres, solía acompañarla para estar pendiente de ella.

Su presencia se hizo más conocida después de la muerte de Paquita, ocurrida el 25 de febrero de 2025. Durante los homenajes a la cantante, Martha Elena habló sobre la relación que tenía con ella y la recordó como una madre amorosa.

¿Qué pasará con la herencia de Paquita la del Barrio?

La pregunta surge porque Martha Elena aparecía entre las personas relacionadas con la herencia de Paquita la del Barrio.

Después de la muerte de la cantante, sus hijos Javier Martínez, Iván Miguel Viveros y otros integrantes de la familia hablaron sobre el proceso para poner en orden sus bienes. También se dio a conocer que Paquita había establecido en su testamento el destino de distintas propiedades y derechos.

Martha Elena fue identificada públicamente como legataria en documentación relacionada con el testamento de Paquita, otorgado el 3 de agosto de 2024.

Martha Elena fue identificada públicamente como legataria en documentación relacionada con el testamento de Paquita X La hora MX

Esto es importante porque ser legataria no significa necesariamente ser heredera universal. Un legatario recibe determinados bienes o derechos establecidos en un testamento, mientras que el albacea es quien se encarga de ejecutar las disposiciones testamentarias y administrar la sucesión.

Por eso, la muerte de Martha Elena abre ahora otro proceso: la parte de los bienes que Paquita le hubiera dejado deberá determinarse dentro de la sucesión de Martha, dependiendo de si ella dejó testamento y de las disposiciones legales que correspondan.

Sus tres hijos son sus familiares directos, pero hasta ahora no se ha informado públicamente si ellos aparecen como beneficiarios directos del testamento de Paquita. Tampoco se ha confirmado que vayan a recibir de manera automática los bienes que originalmente fueron asignados a su madre.

La herencia de Paquita todavía tenía asuntos pendientes

La sucesión de Paquita la del Barrio ya enfrentaba algunos pendientes. Entre ellos estaban varios terrenos en Tula, Hidalgo, cuya documentación debía regularizarse, además de otras propiedades relacionadas con el patrimonio de la cantante.

También estaba sobre la mesa el futuro de Casa Paquita, restaurante-bar ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México y vinculado durante años con la carrera de la intérprete.

La muerte de Martha Elena ocurre poco más de un año después del fallecimiento de Paquita y agrega una nueva pieza al proceso. Ahora serán las autoridades y la familia quienes deberán determinar qué ocurre con los bienes que correspondían a la hija adoptiva de la cantante y quiénes podrán recibirlos.

Por ahora, no existe información pública que confirme quién heredará directamente esa parte del patrimonio de Paquita la del Barrio. La respuesta dependerá de los documentos legales de ambas sucesiones y de los acuerdos que tome la familia.