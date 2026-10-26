Melenie Carmona celebra baby shower: revelan sexo de su bebé y posible nombre 

Melenie Carmona está a poco tiempo de convertirse en madre por primera vez y en estos días la hija de Alicia Villarreal celebró un baby shower que dio algunos detalles del sexo del bebé de la famosa.

Melenie Carmona ha tratado de mantener lo más privado posible su embarazo, sin embargo, se revelaron algunos detalles del baby shower, cuyas fotos la joven compartió, así como el programa Ventaneando.

Melenie Carmona celebra su baby shower

El programa Ventaneando obtuvo imágenes exclusivas del baby shower de Melenie Carmona. El programa detalló que el evento se realizó en un hotel ubicado en San Pedro Garza García y quien estuvo presente fue Alicia Villarreal, así como la hermana de la cantante, Coral Villarreal.

En las imágenes que mostró el programa, así como algunas que compartió Melenie en sus historias de Instagram, se muestra la decoración de salón en el que se realizó el evento. En su mayoría contó con flores en tono rosa.

Captura de pantalla

Además, Melenie también lució un vestido del mismo tono, dando a entender que espera una niña.

¿Cuál será el nombre del bebé de Melenie Carmona?

Aunque la hija de Arturo Carmona ya dio algunas pistas de que espera una niña, la joven no reveló el nombre que llevará su bebé, sin embargo, en el programa Ventaneando aseguraron que tras obtener la exclusiva del baby shower también se enteraron de cómo se llamará la nieta de Alicia Villarreal.

De acuerdo con el programa de espectáculos, Melenie Carmona y su pareja decidieron que su bebé lleve el nombre de Loreta. Sin embargo, hasta el momento Melenie no ha confirmado dicha información.

Captura de pantalla

Melenie Carmona trató de mantener su embarazo en secreto

Hace unos meses, Arturo Carmona cometió una indiscreción, ya que fue él quien dio a conocer la noticia de que su hija estaba embarazada.

El actor dio la noticia en una función de teatro, poco después se especuló que su hija se había molestado con él.

Captura de pantalla

Meses después, tras ser captada en una fiesta y con un embarazo avanzado, fue la propia Melenie Carmona quien confirmó la noticia al subir una imagen en Instagram. Hasta el momento la joven no ha mencionado la fecha en la que nacerá su bebé.