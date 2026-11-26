Lana Del Rey reveló que está cerca de terminar sus dos próximos álbumes, después de varios años de cambios y retrasos en su producción. La cantante aseguró que está satisfecha con el resultado, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento y prefiere esperar hasta que ambos proyectos estén completamente terminados.

La intérprete de Summertime Sadness compartió la actualización en los comentarios de una publicación de Instagram por el Día de Acción de Gracias. En su mensaje explicó que los discos han tomado caminos inesperados y que sus canciones reflejan cómo ha cambiado su vida durante los últimos años.

¿Qué dijo Lana Del Rey sobre sus dos nuevos álbumes?

La cantante aseguró que los dos proyectos avanzan favorablemente y que se encuentran en sus últimas etapas de producción, aunque reconoció que el proceso ha resultado más largo de lo previsto.

“Los álbumes están avanzando muy bien. Estoy feliz con ellos”, escribió Lana Del Rey, quien explicó que todavía necesita tiempo para concluirlos debido a la cantidad de música que contienen.

También señaló que los proyectos tomaron varias direcciones que no había anticipado cuando comenzó a trabajar en ellos. Sin embargo, considera que esos cambios terminaron por darle sentido al material que ahora prepara.

“Definitivamente estoy cerca de terminarlos, aunque dieron muchos giros inesperados a lo largo de los años”, expresó la artista, quien también se preguntó hacia dónde podría dirigir su música después de publicar ambos trabajos.

La cantante añadió que uno de los aspectos más importantes será la presentación física de los discos. Según explicó, las placas de cobre utilizadas en su producción tardaron seis meses en elaborarse.

¿Por qué Lana Del Rey ha retrasado su nuevo disco?

Los próximos lanzamientos tienen una historia que comenzó en 2024, cuando Lana Del Rey anunció un álbum inicialmente titulado Lasso, con el que planeaba explorar influencias de la música country.

El proyecto cambió posteriormente de nombre a The Right Person Will Stay y después a Stove, mientras su publicación continuaba aplazándose. En julio de 2026, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que el material se había convertido en dos discos diferentes.

En aquel momento explicó que Stove conservaba gran parte de la propuesta original, mientras que las nuevas canciones habían dado forma a un álbum complementario, surgido de las experiencias que atravesó durante el proceso de grabación.

Ahora, Lana Del Rey describió ambos trabajos como una pareja de discos que permite comprender la distancia entre la persona que era cuando anunció el proyecto, hace aproximadamente cuatro años, y la perspectiva que tiene actualmente sobre sus relaciones, su felicidad y su crecimiento personal.

Lana Del Rey ha reconocido la autenticidad de Amy Winehouse como una inspiración. IG honeymoon

¿De qué hablarán las nuevas canciones de Lana Del Rey?

La cantante adelantó que parte de las letras abordarán los acontecimientos de los últimos tres años y las preguntas que le han provocado sobre las relaciones personales, las decisiones y el paso del tiempo.

En particular, mencionó una canción llamada You've Got a Friend, cuyo contenido explora esas reflexiones a través de una especie de diálogo interno.

“¿Cuáles son las lecciones? ¿Hay alguna lección? ¿Todo ocurre en el tiempo de Dios?”, se preguntó al hablar sobre el proceso que inspiró las nuevas composiciones.

Lana también reflexionó sobre la posibilidad de que las experiencias personales no sean acontecimientos aleatorios y retomó una frase acerca de los límites del éxito y la felicidad: se puede tener todo, pero no necesariamente al mismo tiempo.

Lana del Rey compartió una nueva canción y video Especial

Al final de su mensaje compartió una línea que podría pertenecer a alguna de sus nuevas canciones: “Todo porque conocí a Happy, ¿quién hubiera pensado que eso te haría enojar tanto?”.

La cantante no explicó a quién se refiere con el nombre Happy ni confirmó si el fragmento forma parte del repertorio definitivo de los álbumes.

¿Cuándo se estrenarán los nuevos discos de Lana Del Rey?

Lana Del Rey todavía no ha confirmado una fecha de lanzamiento para Stove ni para su álbum complementario, cuyo título definitivo tampoco ha sido anunciado oficialmente.

Aunque en julio había adelantado que necesitaba aproximadamente un mes para concluir el material y enviarlo a la fabricación de vinilos, los trabajos continuaron durante los meses siguientes.

En su actualización del 26 de noviembre, la cantante evitó establecer un nuevo plazo y aseguró que anunciará la conclusión de los proyectos cuando esté completamente segura de que han terminado.

El material será el siguiente lanzamiento discográfico de larga duración de Lana Del Rey después de Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, publicado en marzo de 2023.