Inicia juicio de Russell Brand, exesposo de Katy Perry, por presuntos delitos sexuales

Russell Brand compareció este lunes ante la Corte Penal de Southwark, en Londres, para el inicio del juicio en el que enfrenta siete cargos relacionados con presuntos delitos sexuales cometidos contra seis mujeres.

Quien alguna vez fue una figura de izquierda y un comediante que saltó a la fama como presentador de televisión y radio, se ha reinventado como un gurú conservador para millones de seguidores en las redes sociales.

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Brand, de 51 años, llegó a la Corte Penal de Southwark, en la capital británica, acompañado de su esposa, Laura, vestido con un traje gris y gafas de sol.

Se le imputan siete cargos por delitos sexuales relacionados con seis mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009.

No obstante, el presentador se ha declarado inocente de todos los cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de abuso sexual.

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Brand se sentó en el banquillo de los acusados en el tribunal del centro de Londres, donde las gradas de la prensa estaban repletas, observó un periodista de la AFP. Sin embargo, el exesposo de Katy Perry no habló durante la audiencia.

La selección del jurado comenzó el lunes, cuando el juez Joel Bennathan descartó a algunos posibles candidatos que afirmaron haber visto un documental de 2023 o haber leído un artículo que formaban parte de una investigación conjunta sobre Brand, realizada por el canal de televisión británico Channel Four y el periódico The Times.

El magistrado les dijo a los jurados que esperaba que hubieran oído hablar de Brand por la televisión, pero les pidió que no realizaran búsquedas en línea.

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Si bien se espera que el juicio dure alrededor de seis semanas, podría prolongarse hasta diciembre.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su humor provocador, antes de convertirse en actor de cine y televisión.

Con información de AFP.