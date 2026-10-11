Jorge Ortiz de Pinedo revive la magia del teatro familiar con 'Tom Sawyer, el musical'

En una época dominada por las pantallas y el entretenimiento efímero, el productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo apuesta fuertemente por el regreso de las funciones familiares a través de un clásico de la literatura: Tom Sawyer, el musical, que levanta el telón de su temporada este domingo en el Foro Cultural Chapultepec.

Inspirada en la célebre novela de Mark Twain, esta producción mexicana cuenta con una versión libre escrita por Gabriela Sánchez Hinojosa, música original de Jorge Domínguez y arreglos de Humberto Astudillo, transportando al público a las orillas del río Misisipi en pleno siglo XIX.

Hace veintitantos años ya habíamos montado esta historia, pero de repente pensamos que era vital volver a hacer matiné de teatro; que los papás tengan la oportunidad de llevar a sus hijos a vivir la magia en vivo”, compartió el comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo en entrevista con Excélsior.

Para darle vida a este clásico, la producción realizó un exhaustivo proceso de selección al que acudieron más de 600 jóvenes aspirantes. Tras rigurosas pruebas de canto, baile y actuación sin acompañamiento de tutores, se conformó un elenco infantil de 14 niños, respaldados por un ensamble de 20 adultos y músicos en escena.

El rol titular de Tom Sawyer corre a cargo del joven actor Xavi Rodcue, quien realiza su debut en un escenario profesional; Eduardo Espinoza (quien interpretó el papel de Bruce en Matilda el Musical) da vida a su inseparable y astuto amigo Huckleberry Finn; mientras que Regina Ortiz de Pinedo asume el protagónico femenino encarnando a la simpática Becky Thatcher.

Eduardo Espinosa, Regina Ortiz de Pinedo, Jorge Ortiz de Pinedo y Javi Rodcue en Ciudad Imagen. Elenco de la obra Tom Sawyer, el musical. Alejandro Aguilar

Para Regina, esta obra marca un paso decisivo al saltar de los ensambles a un rol principal, guiada por la exigencia y el cariño de su abuelo en la producción.

Estoy sumamente emocionada y feliz. El mejor consejo que me ha dado mi abuelo para los ensayos y la función es que me divierta, que sienta la magia del escenario. Subir al escenario me hace sentir viva”, confesó la joven actriz.

Por su parte, Xavi Rodcue y Eduardo Espinoza coincidieron en que abordar el teatro bajo la guía de Ortiz de Pinedo ha sido un aprendizaje constante sobre el profesionalismo, pero manteniendo la ligereza.

“Nos ha dicho que nos relajemos, que lo hagamos como si fuera un juego y disfrutemos cada momento”, coincidieron.

Montar una historia de época para el público infantil contemporáneo requirió de la innovación en el despliegue tecnológico para el Foro Cultural Chapultepec. A través del diseño escenográfico de María Teresa Alvarado, la iluminación de Ángela Ancona y el uso de pantallas LED de alta resolución, la producción recrea fielmente el colorido pueblo de San Petersburgo en la época de 1840.

Jorge Ortiz de Pinedo Alejandro Aguilar

Más allá del despliegue visual y la picardía propia los personajes infantiles, Jorge Ortiz de Pinedo destaca que el verdadero valor de Tom Sawyer radica en su noble mensaje:

Es una obra que habla de amistad, solidaridad, responsabilidad y picardía. Muestra ese instante crucial en que un ser humano pasa de niño a adolescente y debe decidir si hace el bien, si dice la verdad o si es honesto. Queremos que la gente vaya, se divierta con la música y las risas, y que al salir los papás recuerden sus propias infancias con sus hijos”, finalizo el productor.

¿Dónde y cuándo verla?