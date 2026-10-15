¡Giro en el caso de Julio Iglesias! La Fiscalía avala investigar una denuncia por abuso sexual

El caso de Julio Iglesias dio un nuevo giro en España. Después de que una primera denuncia fuera archivada, la Fiscalía emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional pueda estudiar las acusaciones de dos exempleadas del cantante, quienes señalan haber sufrido presuntos abusos sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del artista en el extranjero.

La decisión no significa que ya exista una investigación abierta ni que las acusaciones estén probadas. El siguiente paso corresponde a un juez, quien deberá determinar si procede iniciar las pesquisas sobre los hechos denunciados.

La noticia vuelve a poner al intérprete de Soy un truhán, soy un señor en el centro de la atención pública. Iglesias, de 83 años, ha rechazado las acusaciones y sostiene que son falsas.

¿Por qué la Fiscalía cambió de postura sobre Julio Iglesias?

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público citadas en la información difundida desde España, la Fiscalía considera ahora que la Audiencia Nacional puede ser competente para estudiar el caso. Este tribunal, con sede en Madrid, se encarga de determinados asuntos complejos y de delitos cometidos fuera del territorio español cuando se cumplen los requisitos legales.

El cambio ocurre después de que una primera denuncia presentada en enero no prosperara. En aquella ocasión, la Fiscalía sostuvo que la Audiencia Nacional no tenía competencia para intervenir, debido a que los hechos señalados habrían ocurrido fuera de España y tanto las denunciantes como el cantante residían en el extranjero.

El expediente terminó archivado. Sin embargo, las dos mujeres volvieron a presentar una denuncia en septiembre, lo que llevó a que el caso tomara un nuevo rumbo.

La Fiscalía considera ahora que la Audiencia Nacional puede ser competente para estudiar el caso. @julioiglesias

Hasta ahora, las fuentes citadas no han explicado qué motivó el cambio de criterio de la Fiscalía. Por lo pronto, su informe favorable abre la posibilidad de que la justicia española examine los señalamientos, aunque todavía falta conocer la decisión judicial.

¿De qué acusan las exempleadas al cantante?

Las dos mujeres aseguran que los hechos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana. Según los testimonios recopilados por Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes señalan presuntas agresiones y acoso sexual, además de malos tratos en el entorno laboral.

Entre los señalamientos también se encuentran supuestas restricciones a su libertad de movimiento y la revisión frecuente de sus teléfonos celulares. Las mujeres afirman que se les habría impedido salir de la vivienda donde trabajaban y que debían cumplir jornadas de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato laboral.

Las dos mujeres aseguran que los hechos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana. @julioiglesias

Women's Link Worldwide, organización que representa a las denunciantes, sostiene que la justicia española podría intervenir con base en la legislación que permite investigar determinados delitos cometidos en el extranjero cuando existen vínculos relevantes con España.

En septiembre, las dos mujeres también hicieron pública una carta en la que solicitaron que se respetaran sus derechos y que las autoridades garantizaran el acceso a la justicia. Su petición busca que los hechos denunciados sean examinados por las instancias correspondientes.

Julio Iglesias rechaza las acusaciones

Ante los señalamientos, Julio Iglesias ha defendido su postura y calificó las acusaciones de "absolutamente falsas". También negó haber abusado de alguna mujer, haberla coaccionado o haberle faltado al respeto.

Por ahora, el caso se encuentra a la espera de una decisión judicial. El informe favorable de la Fiscalía representa un cambio respecto a la primera denuncia, pero no determina la culpabilidad del cantante ni confirma los hechos denunciados.

Ante los señalamientos, Julio Iglesias ha defendido su postura y calificó las acusaciones de "absolutamente falsas". Grosby

Julio Iglesias alcanzó fama internacional con canciones como Gwendolyne, Me olvidé de vivir y Con la misma piedra. A lo largo de su carrera ha vendido más de 300 millones de discos, de acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria.

Mientras se define si la Audiencia Nacional abre una investigación, las acusaciones continúan siendo materia de un posible procedimiento judicial. La decisión del juez será clave para saber si el caso avanza en España.