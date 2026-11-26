La polémica entre Julián Gil y Marjorie de Sousa volvió a encenderse. Esta vez, el motivo de la discusión son los pagos de la pensión alimenticia de su hijo Matías, luego de que la actriz venezolana asegurara que no recibe dinero del actor para cubrir las necesidades del menor.

Ante los señalamientos, el protagonista de telenovelas decidió dar su versión y negó que haya dejado de cumplir con sus obligaciones económicas. Según explicó, los pagos se realizan mediante descuentos automáticos de sus ingresos, por lo que no depende de su voluntad hacer las transferencias.

"Si ella no recibiera dinero yo estaría preso, yo y cualquier padre, porque a mí me lo estipuló un tribunal", declaró ante los medios de comunicación.

Con estas palabras, Julián dejó claro que existe una orden judicial que establece cuánto debe aportar para la manutención de Matías y que, desde su perspectiva, no hay ningún incumplimiento de su parte.

Julián Gil asegura que el dinero de la pensión está en los juzgados

Las declaraciones del actor llegan después de que Marjorie de Sousa hablara sobre la situación económica de su hijo y asegurara que ella se encarga de todos sus gastos.

La actriz sostuvo que no recibe apoyo económico de su expareja y que ha tenido que asumir por su cuenta las responsabilidades relacionadas con la crianza del adolescente.

Sin embargo, Julián Gil ofreció una versión distinta. Explicó que el dinero correspondiente a la pensión se descuenta directamente de sus ingresos por orden de un juez familiar de la Ciudad de México.

Las declaraciones del actor llegan después de que Marjorie de Sousa hablara sobre la situación económica de su hijo IG juliangil

Incluso, aseguró que los recursos están disponibles para que Marjorie pueda reclamarlos cuando lo considere necesario.

"El dinero a mí se me quita y el dinero está ahí. Si no lo va y lo busca, pues ya es un problema de ella", comentó.

El actor también señaló que los depósitos continuarán realizándose conforme a lo establecido por las autoridades y que Matías podrá disponer de esos recursos cuando alcance la mayoría de edad.

"En cualquier momento puede ir y su dinero va a estar ahí", agregó.

¿Cuánto pidió Marjorie de Sousa de pensión para Matías?

El conflicto legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzó en 2017, poco después del nacimiento de su hijo. Uno de los puntos más complicados del proceso fue precisamente la cantidad que la actriz solicitó para cubrir los gastos del menor.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Marjorie pidió inicialmente una pensión superior a los 300 mil pesos mensuales. La cifra fue cuestionada por el actor, quien argumentó que sus ingresos no le permitían cubrir esa cantidad.

El conflicto legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzó en 2017, poco después del nacimiento de su hijo. Instagram

Después de varios procedimientos legales, las autoridades establecieron un monto mediante un porcentaje de sus percepciones económicas, en lugar de conceder la cantidad que se había solicitado originalmente.

Desde entonces, los descuentos se realizan directamente sobre los ingresos de Julián, de acuerdo con lo que ordenó el tribunal.

La disputa por la pensión se suma al distanciamiento entre padre e hijo

Los problemas económicos no son el único capítulo complicado en la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Desde su separación, ambos han protagonizado una larga batalla legal por la custodia y convivencia con Matías.

En 2020, un juez determinó retirar la patria potestad al actor y otorgó la custodia exclusiva a la actriz. La resolución también marcó un antes y un después en la relación entre Julián y su hijo, pues el actor ha hablado públicamente de lo difícil que ha sido permanecer alejado de él.

Los problemas económicos no son el único capítulo complicado en la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Foto: Instagram luisreyes_foto

Aunque la pérdida de la patria potestad no elimina las obligaciones económicas de un padre, el tema de la pensión sigue generando diferencias entre los famosos.

Por ahora, Julián Gil sostiene que cumple con lo establecido por el tribunal y que el dinero no ha dejado de descontarse de sus ingresos. Marjorie, por su parte, ha asegurado que no recibe ese respaldo económico.

Así, a casi una década del inicio de su conflicto, la pensión de Matías vuelve a colocar a los dos actores en medio de una discusión pública que parece no tener un final cercano.