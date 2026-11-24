El cantante Carlos Rivera sorprendió al comunicarse con señas luego de fue sometido a una microcirugía laríngea en Boston, Estados Unidos, para atender una lesión en sus cuerdas vocales.

Fue a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México tras su intervención en Boston, cuando el intérprete fue abordado por reporteros que se le acercaron para preguntarle detalles sobre su estado de salud y conocer sobre el resultado del procedimiento.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la manera en la que se comunicó para responder a las preguntas de la prensa

¿Qué le pasó a Carlos Rivera y por qué tuvieron que operarlo?

Carlos Rivera se comunica por señas tras cirugía de cuerdas vocales. @carlosrivera

Los problemas de voz de Carlos Rivera comenzaron a hacerse evidentes durante los últimos meses, cuando el cantante experimentó dificultades para recuperarse después de sus presentaciones en vivo. De acuerdo con lo que él mismo explicó, tenía un pólipo en las cuerdas vocales, además de pequeñas lesiones que describió como moretones.

El artista comenzó a notar estas molestias durante su gira por España, en julio de este año. Aunque intentó recuperarse mediante reposo vocal y atención especializada, las lesiones persistieron, por lo que los médicos recomendaron realizar una intervención quirúrgica.

Finalmente, Carlos viajó a Boston para someterse a una microcirugía laríngea, un procedimiento enfocado en tratar las lesiones que estaban afectando su voz.

Antes de la operación, el cantante había compartido con sus seguidores que necesitaba atender este problema para evitar complicaciones y poder continuar con su carrera musical. También aclaró que no se trataba de una enfermedad grave, sino de una situación relacionada con el desgaste y el uso constante de su voz.

Carlos Rivera reaparece y se comunica por señas tras la cirugía

Carlos Rivera se comunica por señas tras cirugía de cuerdas vocales. @carlosrivera

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió este 23 de noviembre, cuando Carlos Rivera fue abordado por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de regresar de Boston.

Como todavía tiene prohibido hablar por recomendación médica, el cantante respondió mediante movimientos de cabeza, gestos con las manos y mensajes que escribió en su celular.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo había resultado la operación, Carlos utilizó su teléfono para transmitir un mensaje tranquilizador:

Gracias a Dios todo salió bien. Solo tengo que guardar reposo vocal absoluto por varias semanas”.

Además, levantó ambos pulgares para indicar que se encontraba bien. Aunque no pudo ofrecer declaraciones de manera convencional, su actitud permitió conocer que estaba tranquilo y agradecido por el resultado de la intervención.

¿Cómo se encuentra el cantante después de la cirugía?

Hasta el momento, la información compartida por el propio cantante indica que la operación fue exitosa. Sin embargo, esto no significa que su recuperación haya terminado, pues todavía necesita cumplir con un periodo de reposo vocal absoluto durante varias semanas.

Esta medida es fundamental para permitir que las cuerdas vocales se recuperen adecuadamente. Por ello, Carlos deberá evitar hablar y seguir las indicaciones de los especialistas antes de retomar sus actividades musicales.

Durante su encuentro con la prensa también le preguntaron si estaba preocupado por las consecuencias que esta situación pudiera tener en su carrera. El intérprete respondió negativamente con un movimiento de cabeza, dejando claro que su intención es recuperarse y regresar a los escenarios.

Por ahora, no se ha informado una fecha exacta para que vuelva a cantar, ya que dependerá de su evolución y de la valoración de sus médicos.

Cabe destacar que la cirugía y el proceso de recuperación también han provocado cambios en la agenda profesional del cantante. Algunas de sus presentaciones tuvieron que ser reprogramadas para que pudiera concentrarse en su salud.

Entre los compromisos afectados se encuentran conciertos en Ecuador, Costa Rica y México. Algunas fechas fueron trasladadas a 2027, mientras que la presentación que tenía prevista en Querétaro para el próximo 26 de noviembre fue cancelada.

Apoyo de Cynthia Rodríguez

En medio de esta situación, Carlos Rivera cuenta con el apoyo de su familia. El cantante está casado con Cynthia Rodríguez, con quien tiene un hijo llamado León y espera una segunda bebé, María.

Durante su encuentro con los periodistas, también le preguntaron por su esposa y cómo estaba viviendo este momento. Carlos respondió con un gesto positivo, dando a entender que todo marchaba bien en el entorno familiar.

La recuperación llega en una etapa importante para la pareja, que se prepara para recibir a su nueva integrante mientras el artista atiende su salud.

Además de la evolución favorable de su cirugía, el cantante atraviesa un momento importante en su trayectoria profesional, pues recibió su primera nominación al Grammy por el álbum Vida México, en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.

Este reconocimiento representa un logro significativo en su carrera y llega mientras debe mantenerse temporalmente alejado de los escenarios.