Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, recibe cadena perpetua por muerte de su esposa

Caleb Flynn, quien participó en American Idol en 2013, volvió a estar bajo la atención pública más de una década después de su paso por el reality, esta vez por el asesinato de su esposa Ashley en Ohio.

Caleb Flynn de American Idol es condenado a cadena perpetua

Caleb Flynn, de 40 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, ocurrido en febrero de 2026 dentro de la casa que compartían en Tipp City, Ohio.

La jueza Jeannine Pratt dictó la sentencia el 5 de octubre, después de que Flynn fuera declarado culpable el pasado 29 de septiembre de los nueve cargos que enfrentaba por el crimen y las acciones realizadas posteriormente para intentar ocultarlo.

Además de la cadena perpetua, el exconcursante recibió otras penas obligatorias relacionadas con el uso de un arma de fuego. El fallo significa que Flynn permanecerá en prisión de por vida y no podrá solicitar libertad condicional.

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, recibió cadena perpetua por la muerte de su esposa Ashley. X @ResethO

¿Quién es Caleb Flynn?

Antes del crimen, Flynn era conocido dentro de su comunidad por su vínculo con la música y la religión. Su nombre, sin embargo, ya había aparecido en televisión nacional cuando intentó conseguir un lugar en American Idol.

Fue en 2013 cuando participó en las audiciones televisadas del concurso. Flynn se presentó entonces como un joven pastor musical casado con Ashley y habló abiertamente frente a las cámaras sobre el cariño que sentía por ella.

“Lo que me hace único es que amo absolutamente al Señor. Amo a mi esposa más que a nada. Ella es muy bonita, simplemente la amo”, dijo durante su participación en el programa.

Flynn no logró avanzar a la siguiente ronda y tampoco regresó posteriormente al reality. Continuó dedicado a la música y con los años se convirtió en un líder dentro de la comunidad religiosa de Tipp City, donde vivía junto con Ashley y sus dos hijas.

Ashley y Caleb Flynn estuvieron casados y tenían dos hijas antes de la muerte de ella en febrero de 2026. FB Ashley Flynn

Cómo ocurrió el asesinato de la esposa de Caleb Flynn

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 16 de febrero de 2026. Según la reconstrucción presentada por la fiscalía durante el juicio, Ashley dormía en la cama matrimonial cuando recibió dos disparos en la nuca.

Las dos hijas del matrimonio, de 10 y 12 años, también se encontraban dentro de la vivienda aquella noche, aunque estaban dormidas en otra habitación cuando su madre fue atacada.

Tras el crimen, Caleb Flynn llamó a la policía y aseguró que un desconocido había ingresado a la propiedad. El exconcursante sostuvo que su familia había sido víctima de un supuesto robo y que Ashley había resultado herida durante el incidente.

La investigación comenzó a poner en duda esa versión debido a las inconsistencias encontradas en la escena. Aunque el arma homicida nunca fue localizada, las autoridades reunieron otros elementos que terminaron por colocar a Flynn como principal sospechoso.

Entre ellos apareció la relación extramarital que mantenía desde aproximadamente dos años antes con Alleigha Botner, una joven de 24 años que también estaba vinculada con su comunidad religiosa.

El testimonio de Botner y los mensajes que intercambió con Flynn fueron piezas importantes durante el juicio. Una de esas conversaciones ocurrió en agosto de 2025, aproximadamente seis meses antes del asesinato.

“Anoche estuve despierto hasta las 4 a.m. llorando, literalmente pensando en formas de matarla y no ir a la cárcel”, escribió Flynn, de acuerdo con uno de los mensajes presentados durante el proceso.

Los fiscales utilizaron esas conversaciones para argumentar que existió premeditación y que el supuesto robo reportado por Flynn había sido una manera de intentar ocultar lo que realmente ocurrió dentro de la vivienda.

El jurado finalmente lo encontró culpable de nueve cargos, entre ellos homicidio agravado, asesinato, homicidio durante la comisión de un delito grave, agresión grave y manipulación de pruebas.

Caleb Flynn y su esposa Ashley formaron una familia antes de que el exconcursante de American Idol fuera condenado. X @ResethO

Caleb Flynn niega haber asesinado a su esposa Ashley

Antes de recibir su sentencia, Caleb Flynn habló ante el tribunal y mantuvo su postura de inocencia. El exconcursante de American Idol aseguró que no asesinó a Ashley y dijo que continuará intentando demostrarlo.

Flynn sí reconoció haber sido infiel durante su matrimonio y pidió perdón por incumplir sus votos y por el daño provocado por sus decisiones, aunque en ningún momento aceptó responsabilidad por la muerte de su esposa.

También dirigió parte de su declaración a sus dos hijas. Aseguró que las extrañaba, recordó el momento en que se convirtió en padre y lamentó no poder acompañarlas mientras crecen.

Las menores también enviaron declaraciones escritas para la audiencia. El padre de Ashley, Todd Smith, fue el encargado de leer ante el tribunal los mensajes que ambas prepararon para su padre.

Eva, de 12 años, cuestionó directamente a Flynn por la muerte de su madre y recordó que Ashley era su mejor amiga. También habló sobre la relación extramarital de su padre y las consecuencias que sus decisiones tuvieron para la familia.

Aylssa, de 10 años, señaló en su escrito que no planea visitarlo en prisión y le pidió que confesara sus actos. Ambas indicaron que ahora cuentan con el apoyo de sus abuelos y otros integrantes de su familia.

Durante la audiencia, la jueza Jeannine Pratt calificó las acciones de Flynn como “abominables” y señaló que utilizó su posición dentro de la iglesia para manipular a otras personas.